The Low Flying Panic Attack publican una nueva canción

El dúo de electrónica The Low Flying Panic Attack han publicado recientemente su nuevo single, «The Nobodies». La canción, una llamativa combinación de UK garage y electrónica, explora temas como la ansiedad, la presión del éxito y la pérdida de identidad en un mundo saturado de expectativas. Con una producción envolvente y esa combinación de sonidos que hemos comentado anteriormente, junto a hipnóticos beats y una atmósfera introspectiva, «The Nobodies» refleja esa lucha interna por mantenerse auténtico en una sociedad que nos empuja a encajar.

«The nobodies» es el primer adelanto del próximo álbum de The Low Flying Panic Attack, un disco titulado Everything You Left Unsaid cuya publicación está prevista para el próximo mes de mayo. La producción y la mezcla del single han corrido a cargo de Javier Martín, mientras que la masterización ha sido realizada por el reconocido productor SLATIN.

El dúo estará presentando su nuevo álbum el próximo 29 de mayo en la sala Villanos de Madrid. Aquí te facilitamos el enlace de compra anticipada.

(Foto: Maite Nieto)