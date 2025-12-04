The New Eves – The New Eve Is Rising (Transgressive Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“The New Eves is rising / From the pages of a burnt Bible / From the roadsides and gutters / The marshes and the meadows / From the pulpits and cafes / From the forests and our backbones”

Los versos de arriba son los que declama ceremoniosamente Nina Winder-Lind en el arranque del tema “The New Eve”. Un alegato feminista y de empoderamiento a ritmo de zumbidos de guitarra reptantes, y los sonidos de violonchelo que emulan un trémulo drone que suavemente va parasitando la melodía enoculando su veneno. Todo suena potente, visceral, y cantado a tumba abierta entre un cruce de la Velvet Underground y los The Fall. Dicen los que las han visto en concierto que son todo una revelación. Tienen nervio y tablas pese a la bisoñez, y juegan con la estética folk horror (la portada parece un fotograma de Midsommar), y les encanta confrontar al oyente con sonidos que interpelan al oyente en el principio de acción/reacción.

Las de Brighton debutan con un disco que es muy físico; canciones que se adhieren como una segunda piel a través de un discurso sonoro que sabe canalizar a la perfección las influencias en aras de crear un dispositivo sonoro adictivo y sugerente.

En “Highway Man” los instrumentos de cuerda y la electricidad dialogan en un pulso de resistencia, y hay ecos de la Patti Smith más asilvestrada. Esa querencia por la tradición folk queda de manifiesto en la mayúscula “Cow Song” en donde una batería glam va llevando el ritmo, y todas al unísono emiten coros extraños que parecen imitar a una ceremonia iniciática. Los arreglos de violín en “Mid Air Glass”, sin remedio, nos recuerda al John Cale de cámara, aunque ellas imprimen una urgencia que parece que vaya a estallar todo en mil pedazos en menos que canta un gallo, mientras que “Astrolabe” es como si fuera su peculiar “Heroin”, y salvando las distancias, es de una belleza extrema.

En los punteos de guitarra cortantes de “Circles” sobrevuela la PJ Harvey de “Dry”, pero también conviven el pespunte funky de la tradición postpunk de las The Raincoats; una armónica abre el camino para adentrarse en el sinuoso marco que plantea “Mary”, y de nuevo la electricidad va envolviendo todo en una catarata de ruido blanco; los aires progresivos de “Rivers Run Red” mutan en una energética ración de rock correoso con la Biblia como texto al que impugnar, y los ocho minutos finales de “Volcano” mezclan el folk pastoral (un guiño a Daevid Allen) hasta germinar en una imparable andanada de impetuoso rock. Un debut de altos vuelos.

Escucha The New Eves – The New Eve Is Rising