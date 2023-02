Paul McCartney y Ringo Starr, invitados en el nuevo disco de The Rolling Stones

Paul McCartney y Ringo Starr podrían unirse a The Rolling Stones en su próximo álbum. A pesar de ser bandas británicas y encontrarse a menudo en los estudios de grabación, raramente se les vio interactuar juntos, lo que ha dio lugar a especulaciones sobre una rivalidad entre ellos. Sin embargo, esto siempre se ha desmentido. Cabe recordar que uno de los primeros éxitos de The Stones fue «I Wanna Be Your Man», con letras de Lennon y McCartney. Más tarde, los compositores proporcionaron coros para el sencillo de The Stones «We Love You».

Según Variety, tanto Paul McCartney como Ringo Starr han sido vistos grabando en Los Ángeles para este proyecto, con McCartney contribuyendo en el bajo y Starr a la batería. No está claro si será una canción conjunta o solo contribuciones musicales individuales.

Aunque no hay una fecha exacta, se espera que el próximo álbum de The Rolling Stones sea anunciado pronto. Será la continuación a A Bigger Bang, lanzado en 2005 y marcará el regreso de la banda a las tiendas de discos después de la muerte del baterista Charlie Watts.

Desde un disco a otro han entregado las versiones de y algún que otro single suelto