The Rolling Stones comparten grandes conciertos en Youtube

The Rolling Stones lanzaban hace pocos días su primer single en ocho años, ”Living In A Ghost Town” y hoy vuelven a la actualidad por un serial por primera vez, con 6 episodios en los próximos domingos con algunos de los más memorables conciertos de la banda alrededor del mundo. Como parte de la campaña #StayHome de YouTube y con su pleno apoyo, The Rolling Stones lanzará una serie semanal titulada “Extra Licks” en su canal oficial de YouTube.

Tienes una cita con esta serie de conciertos disponibles digitalmente por primera vez en su canal TheRolling Stones YouTube Channel . Entre estas películas de conciertos se incluyen las actuaciones de Voodoo Lounge Tour de 1994 y el 2016 Latin America Ole! Esta serie está en asociación con The Rolling Stones y Eagle Rock Entertainment y se transmitirá exclusivamente en YouTube, para alentar a los fans a quedarse en casa y llevarles algunas de sus actuaciones menos vistas de toda su carrera.

#ExtraLicks se desarrollara en el canal de YouTube de The Rolling Stones, con un nuevo episodio cada semana. Todos se entregarán como YouTubePremieres , lo que permitirá a los fans establecer recordatorios y participar en conversaciones en tiempo real a medida que cada estreno se transmita. Cada pieza permanecerá durante 7 días on demand y se retirará a medida que se estrene el próximo episodio.

El primer concierto disponible fue grabado en Buenos Aires: