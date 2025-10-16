¿Todo listo para el regreso de Rosalía?

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rosalía vuelve a encender la maquinaria de la expectación global con las primeras pistas de su nuevo álbum, aún sin título confirmado, pero todo apunta a que podría girar en torno al concepto “LUX = LOVE”.

Desde hace días, la artista catalana ha inundado sus redes con símbolos, partituras y mensajes enigmáticos que remiten a un universo de luz, espiritualidad y renacimiento. La publicación de una partitura titulada Berghain —en alusión al mítico club berlinés de techno— ha disparado las teorías sobre una posible fusión entre lo clásico y lo electrónico, mientras sus seguidores intentan descifrar el código oculto entre las notas.

Las claves estéticas de esta nueva etapa parecen apuntar hacia un proyecto más conceptual y dual: un diálogo entre lo celestial y lo terrenal, lo clásico y lo digital. Rosalía ha compartido imágenes en blanco y negro, símbolos religiosos y referencias a la ópera, en particular a Vissi d’arte, vissi d’amore de Puccini, como si quisiera conectar su nueva creación con una búsqueda más espiritual y artística.

Aunque todavía no hay fecha oficial ni confirmación sobre el repertorio, todo indica que Rosalía prepara un lanzamiento que podría ver la luz a finales de 2025. Las filtraciones y gestos recientes configuran un mapa simbólico que anticipa un trabajo minucioso, de identidad marcada y sin colaboraciones aparentes. Si Motomami (2022) fue la deconstrucción, Lux —o como finalmente se titule— podría ser la síntesis: un punto de encuentro entre la emoción pura y la arquitectura sonora, entre el alma y la máquina.

Foto Rosalía: Susana Godoy