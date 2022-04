Tom Morello en sus propias palabras (Cap.1) en ‘Bienvenido a los 90’

Hablar de Tom Morello es hablar de uno de los músicos con mayor capacidad para sorprender.

Desde que con Rage Against the Machine reinventó la guitarra en una banda de rock, no ha parado de mostrar su activismo, siempre cercano a las causas sociales.

Gracias a Luis Ignacio Parada podemos disfrutar de una serie de artículos escritos por el propio Tom, donde ofrece cantidad de datos e información que nos ayudará a entender mejor su forma de actuar.

Suenan:

01. Bombtrack

02. Solidarity Forever

03. Hold the Line (feat. grandson)

04. I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night

05. The Children Will Rise Up! – Nandi & Roman Morello

06. The Achilles List (feat. Damian Marley)

07. On the Shore Of Eternity (feat. Sama’ Abdulhadi)

08. Suburban Guerrilla

09. 16 Tons

10. The Garden of Gethsemane

11. White Riot

12. Battle Hymns

13. Killing In The Name