U2 comparten su mítico concierto en Red Rocks 1983

U2 comparten hoy en Youtube uno de sus conciertos más memorables, su bautizo de oro en EEUU.

Hace pocos días te contábamos que los irlandeses celebran sus cuatro décadas en activo con cuatro conciertos memorables, uno de cada decenio de su trayectoria, algunos de ellos por primera vez en formato digital.

Tras compartir el pasado 17 por el Día de San Patricio U2 Go Home: Live From Slane Castle grabado en 2001, llega la segunda entrega, que nos lleva de viaje a la década de los 80.

U2: Live At Red Rocks grabado el 5 de junio de 1983 en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado, USA durante la gira War. Un concierto que marcó un antes y un después en su carrera, empapados bajo la lluvia en el icónico recinto y ayudó a establecer su reputación como una de las mejores bandas en directo del mundo.

El concierto que dio lugar al disco Under A Blood Red Sky cuenta con las canciones:

Out of Control

Twilight

An Cat Dubh / Into the Heart

Surrender

Two Hearts Beat as One / Let’s Twist Again (snippet)

Seconds

Sunday Bloody Sunday

The Cry / The Electric Co. / Send in the Clowns (snippet)

I Fall Down

October

New Year’s Day

I Threw a Brick Through a Window

A Day Without Me

Gloria

Bis:

Party Girl

11 O’Clock Tick Tock / Drowning Man (snippet)

I Will Follow

40

Disfruta de U2 en Red Rocks 1983

Fontaines D.C., teloneros virtuales

Otra banda dublinesa nominada al Grammy, Fontaines D.C., es la telonera del concierto, con una actuación grabada en su ciudad el año pasado, que también puedes ver en Youtube.