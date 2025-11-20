Visor Fest regresa en 2026 con Ride como primeros confirmados

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Visor Fest anuncia su esperado regreso para 2026, que como su reciente edición de 2025, volverá a celebrarse en el recinto La Marina Norte de València los próximos 25 y 26 de septiembre.

Como es habitual, volverá a recuperar su esencia como “festival de conciertos”: sin solapes, sin front stage, con cercanía y un sonido de calidad que lo ha convertido en una cita de lo más especial para poder dar atención plena a cada concierto, emoción por encima de la saturación y una comunidad que recupera el espíritu de los eventos de antaño.

La primera confirmación es Ride, los de Mark Gardener y Andy Bell (también en Oasis), auténticos arquitectos del shoegaze, cuyo regreso se convierte en un acontecimiento para un público que los sigue desde finales de los 80 y para nuevas generaciones que los han descubierto tras su reunión en 2014. Tras el celebrado Interplay (2024), la banda vuelve a España (y al festival, ya que estuvieron en su primera edición) con un directo que promete mucho.

El festival nació en 2018 con la idea de evocar la música de los años 80 y 90, especialmente del pop y rock independiente anglosajón, pero con un enfoque muy especial: un solo escenario, sin solapes, con conciertos completos y una experiencia íntima para los asistentes. Su primera edición tuvo lugar en Benidorm, posteriormente estuvo en Murcia y finalmente se asienta en València. Por sus carteles han pasado históricos como Suede, James, The Charlatans, Echobelly, Echo & The Bunnymen, The Flaming Lips, The Waterboys o los nacionales Chucho, Lagartija Nick o Australian Blonde, entre muchos otros.

Abonos para Visor Fest a un precio especial

Para celebrar este anuncio Visor Fest lanza su primer cupo de abonos con un precio especial de 49 €, una oportunidad fugaz antes del siguiente tramo, que ascenderá a 59 €. Consigue ya el tuyo aquí.