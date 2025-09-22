White Lies comparten la ochentera ‘Keep Up’

White Lies están de vuelta con el que será su nuevo disco, el séptimo ya de su carrera, que llega con el título de Night Light, y que como te venimos contando, verá la luz el 7 de noviembre a través de Play It Again Sam.

Tras los sencillos «Nothing On Me» e «In The Middle«, llega «Keep Up», que muestra el enfoque sonoro progresivo del trío, combinando el ritmo de Motorik con estribillos envolventes, casi de feria. La banda la describe como «una canción pop contundente, sencilla, con un afán de pureza y sin sobresaltos».

Un toque ochentero que llega como nueva muestra de un trabajo que fue creado de una curiosa manera: masterizar las canciones en vivo antes de grabarlas, inspirado en el espíritu de The Midnight Special . Las sesiones de composición tuvieron lugar en el piso del cantante Harry McVeigh en Londres, mientras que el proceso de grabación en grupo terminó de pulir el proceso.

Escucha ‘Keep Up’ de White Lies