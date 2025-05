White Lies comparten nueva canción, ‘Nothing On Me’

White Lies están de regreso a la actualidad con un nuevo sencillo, «Nothing On Me», el primer material que comparten desde que lanzaran en 2022 As I Try Not to Fall Apart.

Este nuevo tema fue grabado en The Church Studios en la capital, producido por Riley MacIntyre (Ezra Collective, Arlo Parks) y mezclado por Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs , Blondshell , Beach House).

Según comenta la banda: “Esta canción te da la bienvenida a la mente colaborativa presente de White Lies. Es algo imprudente, desquiciada, llena de ideas contrapuestas. Hay una indiferencia hacia cualquier influencia, presión o expectativa externa. Conducimos sin frenos ni cinturones de seguridad. Tanto en la letra como en el concepto, es un renacimiento y una introducción.

Esta es probablemente la canción más rápida e intensa que hemos escrito, y la desarrollamos aún más en los ensayos, con Seth Evans (anteriormente de Black Midi ) al teclado, y luego la interpretamos en el estudio. La base de esta canción es una sola toma tocada en vivo».

«Nothing On Me» no anticipa un nuevo disco del trío, pero sirve de punto de partida para lo que está por venir.

Escucha ‘Nothing On Me’ de White Lies