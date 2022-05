Zahara anuncia las fechas de ‘La Puta Rave’

Zahara, reciente triunfadora en los Premios MIN por PUTA, vuelve a los escenarios. Cuando se cumple un año del lanzamiento del disco la artista jienense conmemora este aniversario publicando “La hostia de dios”, una canción cuya letra ya podía encontrarse escondida en el boxset del disco, pero que había permanecido inédita hasta hoy.

Ahora también llega un regreso a los escenarios bajo un prisma diferente al de su anterior tour. El nuevo espectáculo se estrenó el pasado sábado 1 de mayo en el festival Warm Up de Murcia. La #PUTARAVE es una manera distinta de vivir las canciones de su último disco además de algunos de sus clásicos, que han sido adaptados y transformados con un barniz electrónico.

Un show inspirado en las raves londinenses y berlinesas a las que Zahara ha querido emular con la compañía de sus inseparables Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y las bailarinas Olga Suárez y Paulina Coelho.

En los próximos meses, Zahara actuará en Festival Primavera (Jaén), Oh! See (Málaga), Interestelar (Sevilla), Spring Festival (Alicante), Palencia Sonora (Palencia), El Bosque Sonoro (Mozota), Ítaca L’estartit (Girona), Río Babel (Madrid), Polifonik Sound (Barbastro), BBK Live (Bilbao), Crüilla (Barcelona), FIB (Benicàssim), Lucena (Córdoba), Barbeira Season Fest (Baiona), Granada Sound (Granada) y Love to Rock (Valencia).

Toma nota de las fechas de Zahara

Foto Zahara: Rafa Galán