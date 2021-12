A Place To Bury Strangers tendrán nuevo disco en febrero, escucha dos canciones

A Place To Bury Strangers anuncian la continuación de su reciente EP Hologram. La banda de Oliver Ackermann y sus recientes compañeros John Fedowitz (bajo) y Sandra Fedowitz (batería) volverán el próximo 25 de febrero con su sexto álbum de estudio, See Through You.

La banda neoyorkina lleva casi dos décadas deleitando y asombrando a su audiencia con su combinación de post-punk, noise-rock, shoegaze, psicodelia y música de vanguardia de formas sorprendentes e inesperadas. Como fundador de Death By Audio, creador de pedales de efectos de codificación de señales y efectos de instrumentos visionarios, ha exportado esa emoción e invención a otros artistas que se conectan a su equipo y sorprenden. En concierto, A Place To Bury Strangers es una experiencia chamánica que baña a los oyentes en un sonido glorioso, giros a enloquecidos, vibraciones trascendentes y experimentación en tiempo real.

Estas serán las canciones de ‘See Through You’ de A Place To Bury Strangers

1. Nice Of You To Be There For Me

2. I’m Hurt

3. Let’s See Each Other

4. So Low

5. Dragged In A Hole

6. Ringing Bells

7. I Disappear (When You’re Near)

8. Anyone But You

9. My Head Is Bleeding

10. Broken

11. Hold On Tight

12. I Don’t Know How You Do It

13. Love Reaches Out

Escucha ‘Let’s See Each Other’ y ‘Hold You Tight’ de A Place To Bury Strangers

La banda ha anunciado una gira europea, que de momento no tiene fechas en España.

Foto A Place To Bury Strangers : Ebru Yildiz