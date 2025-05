Arcade Fire – Pink Elephant (Columbia / Sony Music)

Cuentan Arcade Fire al definir el título de su nuevo disco que el término «elefante rosa» se refiere a ese efecto paradójico en el que el esfuerzo por suprimir un pensamiento conduce a que sea imposible evitarlo. Esto podría dar lugar a las controversias que todos imaginan después de los hechos denunciados contra Win Butler hace tres años, de los que nunca más se supo. Todo ha quedado envuelto en una especie de tabú que ha hecho que muchas miremos cada nuevo paso de los canadienses con cierto recelo.

Si nos ceñimos a lo musical, este Pink Elephant mantiene al grupo atrapado en un extraño punto de indefinición del que parecen no saber por dónde salir. Atrás queda el brío megalomaníaco pero brillante de Reflektor (2013), al que tampoco se acercaron ni en el irregular WE (2022), ni en el disperso Everything Now (2017). Fue una última cima tampoco igualada en esta nueva entrega de «punk místico cinematográfico» con sus luces y sus sombras.

Por un lado se agradece el ansia de intentar trascender a base de un art-rock nada complaciente, rebuscado vericuetos y quiebros a cada una de las diez canciones que parecen envueltas por un aura de misticismo. Butler y Régine Chassagne se hacen acompañar del reputado Daniel Lanois, conocido por construir sólidas atmósferas junto al genial Brian Eno para los en su día inalcanzables U2. Desde el arranque con la instrumental «Open Your Heart Or Die Trying» pretenden llevarnos hacia esa «meditación sobre la oscuridad y la luz, la belleza interior» que rezaba su hoja de promo. No es la única pieza sin voz, también están «Beyond Salvation» y «She Cries Diamond Rain» en las mismas coordenadas haciendo de interludios muy Lanois, por cierto.

El mantra funciona durante un tiempo, como cuando abordan el pausado y brillante tema titular casi fundido con esa primera canción. Todo parece despegar con la urgencia creciente de «Year Of The Snake», uno de sus sencillos más redondos desde tiempos de The Subrbs (201o) o con la adormecida nana motorik «Circle Of Trust» (donde Butler se compara con Ícaro) que les acerca a Pet Shop Boys. A partir de aquí el disco se infla y desinfla de manera recurrente. Vuelven a brillar en la íntima «Ride Or Die» o con el dance pop de «I Love Her Shadow», una épica canción de amor sobre alguien que «me rompió a martillazos».

En el otro lado de la balanza la chispa sintetizada de «Alien Nation» se queda en un saqueo a Nine Inch Nails de los que podrías pedirle a Chat GPT, por no hablar de ese excesivamente alargado y recargado final en «Stuck In My Head» en la que Butler traslada a su atropellada letra sus problemas de salud mental.

Diez siete nuevas canciones que nos saben a poco y nos dejan con la sensación de que hace ya demasiado tiempo que no nos sorprenden.

Escucha Arcade Fire – Pink Elephant

