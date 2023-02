Azkena Rock Festival suma a The Soundtrack Of Our Lives, Billy Childish y más

Azkena Rock Festival vuelve al clásico recinto de Mendizabala de Vitoria-Gasteiz los días 15, 16 y 17 de junio de 2023, en la que será su vigésimo primera edición.

Con artistas de la talla de Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge, El Drogas y muchos más, Azkena Rock Festival cuenta en esta ocasión con su cartel más ecléctico, reflejo de prácticamente todas las vertientes del rock and roll como el folk, punk, punk-rock, rockabilly clásico, metal, sonidos fronterizos e inclasificables del género musical con mayor apertura de miras. The Soundtrack Of Our Lives, autores de uno de los conciertos más valorados y recordados de la edición 2009, se reúnen de nuevo este 2023 tras una década de inactividad para ofrecer un reducido número de shows, incluyendo el ARF, fecha exclusiva en España, en su agenda.

Junto a ellos. Amanda Shires y Cordovas. También se ha dado a conocer la programación de Trashville. La leyenda y referente del rock and roll Billy Childish llega a ARF con su proyecto Wild Billy Childish & CTMF y capitanea los primeros nombres de este escenario, a quien secundarán The Kaisers, una banda mítica de los 90 difícil de ver en directo, Steel Beans y The Reverend Peyton’s Big Damn Band, que traerán desde EE.UU, donde son todo un referente, el espíritu redneck.

También King Salami And The Cumberland Three llega dispuesto a reventar la carpa con su explosiva y divertida combinación de rockabilly, rock and roll y soul y los daneses Hola Ghost, amantes del Spaghetti Western y autodenominados los “Copenhagen gringos”, aterrizarán con su mix de mariachi mexicano, rockabilly y surf. La banda catalana Los Tiki Phantoms no podía faltar con su arrollador directo y sus características máscaras, ni tampoco el joven multiinstrumentista Nestter Donuts que pondrá la nota más bizarra, si es que hay un límite para esto en Trashville, con un proyecto único que combina flamenco y punk. La programación de La Virgen Blanca contará con Chuck Prophet & The Mission Express.

Toma nota de todos los detalles de Azkena Rock Festival 2023

Mendizabala, Vitoria-Gasteiz

15, 16 y 17 de junio de 2023

Jueves 15

RANCID

EL DROGAS (BARRICADA – 40º) – STEVE EARLE

LIHER – LYDIA LUNCH RETROVIRUS

MONSTER MAGNET – OS MUTANTES

Trashville: THE KAISERS – NESTTER DONUTS

Viernes 16

THE PRETENDERS – INCUBUS

BONES OF MINERVA – CALEXICO – CORDOVAS

EARTHLESS – THE GUAPOS – GWAR

MATCHBOX – PASADENA – S8NT ELEKTRIC

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

THE UNDERTONES

Trashville: HOLA GHOST – THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND – LOS TIKI PHANTOMS

Sábado 17

IGGY POP – LUCINDA WILLIAMS

ALTER BRIDGE – THE BEVIS FROND

BRIGADE LOCO – EZPALAK

JIM JONES ALL STARS – LUCERO

MELVINS – THE NUDE PARTY

ANA POPOVIC – AMANDA SHIRES

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

Trashville: WILD BILLY CHILDISH & CTMF – KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE – STEEL BEANS

Virgen Blanca: CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS

Entradas y abonos para Azkena Rock Festival 2023

Bonos:

Bono: 155€

Bono Gaztea (para personas de 15 a 23 años incluidos): 100€

Pack especial XX Aniversario (bono + libro + camiseta + poster + totebag): 175€

Entradas de día:

Entrada Jueves: 50€

Entrada Viernes: 70€

Entrada Sábado: 70€

Entrada gratuita para menores de 14 años

Camping

4 noches: a partir de 20€

Venta: www.azkenarockfestival.com y www.seetickets.com/es