Bauhaus añade México a sus conciertos de resurrección

Todo parece indicar que el regreso oficial de Bauhaus no se quedará en simple anécdota. Parecía imposible después de su agria segunda separación en 2007 después de la cuál publicaron Go Away White (2018). Desde entonces les teníamos por separado, a Peter Murphy con su carrera en solitario, y a los otros tres tras su exitosa aventura como Love & Rockets en los 80 y 90, desperdigados. David J con sus discos como solista y en diversos proyectos artísticos y Daniel Ash lanzando discos solo o montando una nueva banda junto a Kevin Haskins, el proyecto Poptone, al que se suma Diva Dompe, hija de Haskins.

El pasado 13 de agosto Peter Murphy sufría un infarto del que afortunadamente se recuperaba dando las gracias al apoyo de sus antiguos compañeros de Bauhaus. Ahora la banda vuelve a reunirse y ya ha realizado varios conciertos en EEUU, anunciado nuevos shows en Londres y ahora es el turno de México.

Quince años después de su última actuación en el país Azteca, Bauhaus anuncian un show en Frontón México para el próximo 28 de abril, las entradas salen próximamente a la venta.

Bauhaus nacieron hace cuarenta años bajo un crisol de influencias de lo más variopinto: desde las cenizas del punk, el toque glam de figuras como Bowie o Marc Bolan y la oscuridad de la Velvet Underground, a los ambientes de Eno, el sonido de bandas como Joy Division, Suicide o Kraftwerk y el expresionismo alemán. Su carrera duró apenas cinco años (1978-1983) en los que se convirtieron en padrinos del movimiento gótico, pero su música reivindicada hasta la saciedad, no se quedaba en la densidad, los pasajes asfixiantes y las letras tétricas.