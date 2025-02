Beirut anuncia nuevo álbum, que pondrá música a un espectáculo circense

Zach Condon retomaba el pasado 2023 su proyecto Beirut, con su primer trabajo en cuatro años. Un disco llamado Hadsel por el que estuvimos charlando con él.

Ahora anuncia su continuación, A Study of Losses, que se publicará el 18 de abril en su propio sello Pompeii Records. Una odisea de 18 temas, encargada por el circo sueco Kompani Giraff para un espectáculo acrobático del mismo nombre.

Como interpretación libre de Verzeichnis einiger Verluste, la novela de la autora alemana Judith Schalansky, A Study of Losses transita entre once canciones y siete extensos temas instrumentales que llevan el nombre de los mares lunares y que están inspirados en la escalofriante historia de un hombre obsesionado con archivar todos los pensamientos y creaciones perdidos de la humanidad. Al igual que la obra origina, A Study of Losses presenta a Condon hablando sobre la desaparición, la preservación y la impermanencia de todo lo que conocemos: especies animales extintas, tesoros arquitectónicos y literarios perdidos, el proceso de envejecimiento y otros conceptos abstractos.

Pero musicalmente se vuelva a sumergir en el coro, el renacimiento y otros estilos tempranos que han inspirado su trabajo, así como en variaciones de sonidos e ideas que beben de uno de sus discos favoritos de todos los tiempos, 69 Love Songs de Magnetic Fields.

Como primer adelanto conocemos “Guericke’s Unicorn” de la que cuenta: “Es la supuesta reconstrucción de un unicornio fósil que en realidad fue creado a partir de huesos de varios animales diferentes, como el mamut lanudo y un narval. Vale la pena buscar la imagen. Siempre me han fascinado este tipo de capítulos extraños y raras notas secundarias de la historia, y quería reflejar la locura poco ortodoxa/excéntrica de ese ‘unicornio’ en una canción más divertida y algo desligada del resto del álbum. Creo que mi música puede tener esa tendencia inconexa/caótica en general, pero dado que todo el álbum tiene una inspiración casi uniformemente barroca, ‘Guericke’s Unicorn’ realmente es un caso atípico en este disco, ya que tiene su origen en un viejo experimento mío con sintetizadores modulares”.

Escucha ‘Guericke’s Unicorn’ de Beirut