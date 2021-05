Bilbao BBK Live se retrasa a 2022

Bilbao BBK Live no se celebrará en 2021. La situación pandémica, aunque mejorando, aún no permite que eventos multitudinarios de estas características tengan lugar, así que como ha pasado con Primavera Sound, Sonar y otros tantos, su edición presente no tendrá lugar.

El festival iba a tener lugar en Kobetamendi los días 8, 9 y 10 de julio con un cartel que entre otros contaría con The Killers, Pet Shop Boys, Bad Bunny, Bicep live, Bomba Estéreo, Caribou, FKA twings, Fontaines D.C., Meute, Supergrass, El Columpio Asesino y León Benavente.

Así lo ha confirmado el evento en sus redes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bilbao BBK Live (@bilbaobbklive)

Este es el comunicado oficial del Bilbao BBK Live

Antes de nada, queremos agradecer a todos la paciencia y resiliencia en estos complicados momentos en los que nos sentimos más arropados que nunca. Como ya os imaginaréis, Bilbao BBK Live no se podrá celebrar en la fecha y forma programada. Tendremos que esperar un poco más y aplazar el deseado reencuentro a 2022.

No son todo malas noticias. Antes del 8 de julio, fecha en la que se debería celebrar el festival, anunciaremos los nombres que formarán parte de Bilbao BBK Live 2022 y, además, detallaremos el proceso de devolución de las entradas.

Os agradecemos la paciencia y compartimos con todos vosotros el sentimiento de frustración por no poder celebrar el festival un año más. Solo podemos pensar en lo increíble que será el reencuentro tras tan larga ausencia y os garantizamos que la espera merecerá la pena. Volveremos con más ganas que nunca de disfrutar y celebrar la música en directo.