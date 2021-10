Black Country, New Road anuncia su nuevo álbum

Black Country, New Road lanzarán Ants From Up There, el 4 de febrero a través de Ninja Tune. Después de casi exactamente un año desde el lanzamiento de su aclamado debut For the first time, la banda ha aprovechado el impulso del álbum y ha dado todo en su segundo logrando crear un hábil equilibrio entre sentirse como una audaz revisión estilística de lo anterior así como una progresión natural de su talento.

Lanzado junto con el anuncio, la banda (Lewis Evans, May Kershaw, Charlie Wayne, Luke Mark, Isaac Wood, Tyler Hyde y Georgia Ellery) también compartió el primer sencillo del álbum, “Chaos Space Marine”, una canción que se ha convertido en una favorita en vivo entre sus fans desde sus primeras tocadas a principios de este año, combinando un violín vivaz, piano rítmico y golpes de saxofón para crear algo contagiosamente fluido con un crescendo explosivo. Es un sencillo que el líder Isaac Wood llama “la mejor canción que hemos escrito”. Es una creación caótica pero coherente que rebota de manera impredecible pero también fluida. “Agregamos todas las ideas que teníamos a esa canción”, dice Wood. “Así que la realización fue un enfoque muy rápido y caprichoso, como tirar mucha mierda a la pared y ver qué se pegaba.”

Escucha “Chaos Space Marine” de Black Country, New Road