Jehnny Beth de Savages avanza su nuevo disco con ‘Broken Rib’

Jehnny Beth anuncia el que será su segundo disco al margen de Savages. La cantante francesa presenta el primer tema de la continuación de To Love Is To Live (2020, 2LOLO7 Music / Music As Usual).

En estos cinco años, aparte de su faceta de actriz o presentadora del espacio de conciertos Echoes del canal cultural ARTE, la cantante grabó un disco junto a Bobby Gillespie de Primal Scream, el recomendable Utopian Ashes.

Ahora como decimos está de vuelta con «Broken Rib», avance de su segundo trabajo que llegará con el título de You Heartbreaker You el próximo 29 de agosto a través de Fiction Records.

Sobre él comenta: “Vivimos en una época oscura, llena de drama y tragedia brutal. Me quedó claro que, en estos tiempos, o aprendemos a gritar muy bien o aprendemos a susurrar. Sabía que si quería volver a cantar, y tenía que empezar con un grito”.

Y con ese grito arranca «Broken Rib», un tema con el que recupera la crudeza de sus orígenes punk con una carga emocional más visceral y radical a base de sintetizadores. Viene acompañada de un vídeo a cargo de Johnny Hostile.

Escucha ‘Broken Rib’ de Jehnny Beth