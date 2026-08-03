Brigitte Calls Me Baby

Brigitte Calls Me Baby - Irreversible (ATO Records / [PIAS])

Brigitte Calls Me Baby irrumpían en nuestra vida a finales de 2023 con This House is Made of Corners, prometedor EP en el que combinaban la épica de crooners como Roy Orbison o Elvis Presley con la teatralidad de Morrissey y la urgencia del rock alternativo. Convencieron con un debut elegante que, más allá de rendir homenaje a grandes referentes del pasado, sonaba fresco y desprendía personalidad, pasión y un notable buen gusto.

Aquella carta de presentación disparó las expectativas de cara a su primer álbum. Sin embargo, cuando llegó The Future Is Our Way Out, la sensación fue algo agridulce. El disco recuperaba íntegramente las cinco canciones del EP. Una decisión poco habitual que la banda justificó asegurando que quería reunir su mejor material en un único trabajo con vocación de perdurar. Su impacto fue menor y el resto de composiciones no mejoraban su primer material.

La banda liderada por el carismático Wes Leavins, junto al guitarrista Jack Fluegel el bajista Devin Wessels y el batería Jeremy Benshish regresan con Irreversible, una continuación que suena a reválida y despeja toda duda. Producido por Yves Rothman y Lawrence Rothman (Blondshell, Yves Tumor), nos devuelve a los de Chicago replicando virtudes y ampliando su imaginario alrededor de la poderosa voz de Leavins.

Una nueva visita a la new wave y el rock alternativo de principio de los 2000, con un halo cinematográfico que lo envuelve todo. Ya desde el inicio, con la sólida «There Always» son capaces de recuperar el clasicismo de los 50 y fundirlo con el post-punk de los 80. El single “Slumber Party” tiene el nervio de los primeros The Strokes, al que suman una cadencia etérea construida sobre un poderoso acompañamiento.

Hay algo de darkwave en esa “These Acts of Which We’re Designed” arropada por sintetizadores; se muestran bailables en «I Can Take the Sun Out of the Sky», miran al interior en la cálida «I Can’t Have You All to Myself» y le dan al jangle pop en «I Danced with Another Love In My Dream». Y así hasta la melancólica «Send Those Memories», que cierra un trabajo convincente que ratifica el potencial apuntado en sus primeras composiciones, aun cuando su propuesta siga encontrando inspiración en las formas y la grandeza de otra época.

Escucha Brigitte Calls Me Baby – Irreversible

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