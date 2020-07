Bunbury ya está preparando su nuevo álbum

Bunbury tiene avanzado el que será sucesor de Posible. Recordemos que la nueva entrega del artista tenía previsto el 17 de abril como su fecha de publicación y finalmente fue retrasado al 29 de mayo, a consecuencia de la pandemia mundial.

Como decíamos en nuestra reseña: “Posible es una nueva vuelta de tuerca que no pierde conexiones con sus trabajos anteriores. Quizá podríamos emparentarlo en intenciones al salto mortal que supuso el experimental Radical Sonora (1997), ese ejercicio de ruptura con su banda de toda la vida a base de electrónica y exploración. Así lo afirma la letra de “Deseos de usar y tirar”: ‘Como me dijo Nick Cave, tú no eres tu pasado’ una apropiada forma de sintetizar la filosofía que Bunbury lleva aplicando a su carrera desde que comenzó como solista, con pocas concesiones a la nostalgia y más preocupada en crecer continuamente”.

Estos días ha ido compartiendo en sus redes unas imágenes de su banda grabando nuevas canciones. Lo sorprendente de ellas, no es que hayan aprovechado el confinamiento para ponerlo en marcha, sino que en la Navidad de 2020, cuando su anterior obra ya estaba termina, andaban preparando nuevo material.

Ver esta publicación en Instagram #RamónGacías #Grabando #NuevoDisco #BUNBURYvsNWO #Navidad2020 Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial) el 30 Jun, 2020 a las 7:06 PDT

Ver esta publicación en Instagram Jordi Mena: No podemos girar? Grabemos, pues… #BUNBURYvsNWO Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial) el 28 Jun, 2020 a las 12:00 PDT

Ver esta publicación en Instagram #Grabando #NuevoDisco #BUNBURYvsNWO #Navidad2020 Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial) el 27 Jun, 2020 a las 10:00 PDT

De este modo, es probable que antes de la presentación de Posible, prevista para febrero/marzo de 2021, tengamos nuevo material que echarnos a la boca.

Seguiremos informando.

Te recordamos las fechas de su gira, cuyo tramo Latinoamericano del Tour, se realizarán en Febrero – Marzo de 2021



Puebla (México)

Auditorio GNP20 de febrero 2021

Xalapa (México)

Velodromo24 de febrero 2021

Toluca (México)

Teatro Morelos27 de febrero 2021

San José (Costa Rica)

Centro Eventos Pedregal2 de marzo 2021

Medellín (Colombia)

Parque Norte4 de marzo 2021

Bogotá (Colombia)

Pasto (Colombia)

Cancha Colegio Inem 11 de marzo 2021

Quito (Ecuador)

Agora Casa de Cultura 13 de marzo 2021

Cuenca (Ecuador)

Coliseo Jefferson Pérez 18 de marzo 2021

Lima (Perú)

Domos Art 20 de marzo 2021

Arequipa (Perú)

Palacio Metropolitano 25 de marzo 2021

Buenos Aires (Argentina)

Arena Buenos Aires

Continuará en Mayo-Junio con una gira por todo Estados Unidos, añadiendo a los conciertos de la Costa Oeste otro tramo en la Costa Este.

El tramo europeo se realizará en Agosto-Septiembre de 2021. Las nuevas fechas ya confirmadas:

4 de septiembre 2021

Barcelona

Pueblo Español11 de septiembre 2021

Zaragoza

Recinto Expo18 de septiembre 2021

Málaga

Plaza de toros25 de septiembre 2021

Valencia

Plaza de toros2 de octubre

2021 Madrid

Wizink center

Podéis consultar todas las fechas en www.enriquebunbury.com