Calavera presentan el primer adelanto de su nuevo trabajo

Los zaragozanos Calavera estrenan hoy “Malas hierbas”, el single de adelanto de su nuevo trabajo. Se trata de la primera canción publicada por el grupo en tres años y sirve de anticipo del que será su nuevo LP, del que desconocemos de momento más datos.

Alex Ortega, de Calavera, explica así este nuevo tema que acaban de lanzar:

“Llamamos malas hierbas a las plantas que crecen en lugares indeseados. No se trata de que sean malas per se. Ni siquiera se trata necesariamente de que no nos gusten. Es, sencillamente, que no deberían estar allí, como las relaciones que se enquistan en nosotros sin que nos demos cuenta. La canción habla de decidirse a cortarlas. De arrancar lo viejo para que pueda brotar lo nuevo. Del propio ciclo de vida, desde el brote y floración hasta el marchitar inevitable, y de la fugacidad de esas flores, o al menos eso pensaba yo“.

A continuación puedes escuchar “Malas hierbas”, el nuevo single de Calavera que acaban de publicar vía Lago/Cráter.

Puede seguir a Calavera, y estar al tanto de todas sus novedades, en redes sociales:

