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Nuevo sencillo del grupo hispanofrancés Ahora Veo

Ahora Veo es un grupo hispano-francés formado en 2023. Afincados en París pero liderados por un músico y compositor español, en los últimos años han pasado en varias ocasiones por nuestras secciones dedicadas a proyectos emergentes.

Ahora Veo publicaron hace unos días un nuevo sencillo, «Donde todo empieza». Una canción que, como su título indica, habla de volver a los orígenes. Una idea universal que a muchos nos ha llegado en algún momento: el impulso de regresar al lugar donde todo comenzó.

«Donde todo empieza», cantada en castellano, se presenta con un videoclip realizado y animado por Louis REAL. Su estética, basada en la técnica picture-in-picture, doble exposición e imágenes caleidoscópicas, ayuda a reforzar el carácter introspectivo y emotivo de la canción.

Este nuevo sencillo de Ahora Veo contribuye a consolidar su universo artístico, un lugar en el que sonido, palabras e imágenes funcionan como un todo.

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