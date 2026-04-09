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Te presentamos a Dr. Rayo con su single Mexicali Tropical

Dr. Rayo es el nuevo proyecto electro-tropical del percusionista, compositor y productor chilenomexicano Red Jesus. Hace una década irrumpió en la escena independiente mexicana con una combinación de rock, pop y psicodelia que le llevó a tocar por México, Chile, Argentina, España y Bulgaria. En su momento Red Jesus llego a colaborar con artistas como Tim Carmon (Eric Clapton), Carl Verheyen (Supertramp) y Eva de Marce.

Ahora, instalado en Madrid, Red Jesus entra en una pausa indefinida cediendo el timón a Dr. Rayo en una nueva etapa marcada por la exploración electrónica, bailable y con ritmos tropicales. Todo ello sin dejar de lado el pop, la psicodelia, o incluso el spaghetti western. De momento ya se ha estrenado con un lleno en la sala Moby Dick de Madrid.

Como muestra de la música de Dr. Rayo, os invitamos a escuchar «Mexicali Tropical». Un sencillo que ha llamado la atención por su groove contagioso, y también por su estética visual. La canción se presentó con un vídeo de animación inspirada por el juego Dino Run. Una aventura en 8 bits que aparece cuando arrancas el navegador Chrome sin tener conexión a Internet.

En «Mexicali Tropical» colaboran los franceses JOUJOU (familia Jodorowsky) y el productor Aurelio Conde.

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