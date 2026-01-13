Carlos Ares, Morgan, Luz Casal y más, esta semana en Inverfest

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Segunda semana de Inverfest 2026 que continúa ampliando su ambiciosa programación entre el 13 y el 18 de enero, con más de veinte conciertos repartidos por distintas salas de Madrid y un alto índice de entradas agotadas.

Destacan especialmente los tres conciertos de Carlos Ares en La Riviera los días 14, 17 y 18 de enero, la doble cita de Morgan el 16 de enero en La Riviera y el 18 de enero en el Teatro Circo Price, así como los sold out de Ismael Serrano en formato sinfónico el 17 de enero en el Price y de Éxtasis el 17 de enero en La Sala del Movistar Arena, presentando su debut NO SÉ PK.

Entre los grandes escenarios, sobresale el concierto de Luz Casal el 17 de enero en el Movistar Arena, donde presenta Me voy a permitir. El Teatro Circo Price inicia su programación dentro del festival con el 30 aniversario de La Habitación Roja el 16 de enero. En La Sala del Movistar Arena, Rubén Pozo presenta nuevo disco el 15 de enero, Egon Soda repasa casi dos décadas de trayectoria el 16 de enero. A ello se suman Júlia Colom el 17 de enero en Condeduque y, ese mismo día, Pipiolas y Niños Bravos en la Casa de la Música de Fuenlabrada.

La programación de salas completa el mapa del festival con una notable variedad estilística. El Sol acoge a Marisa Valle Roso el 13 de enero, el debut de Pagafantas el 16 de enero, la descarga de Ezezez y Silitia el 17 de enero y el repaso a los clásicos de Víctor Coyote el 18 de enero. Por su parte, Siroco concentra una intensa actividad con Cora y Taiacore el 14 de enero, la propuesta experimental de Ran Son el 16 de enero y la copla eléctrica de Rosalinda Galán el 17 de enero, cerrando una semana que reafirma a Inverfest como uno de los grandes ejes culturales del invierno madrileño.

Puedes comprar las entradas en la web oficial.