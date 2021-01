‘Carnage’ será lo nuevo de Nick Cave & The Bad Seeds

El año de pandemia y el haber tenido que suspender una amplia gira, ha motivado al siempre inquiero Nick Cave a volver a preparar nuevo material junto a su banda, The Bad Seeds.

Dos años después de su última entrega, el reflexivo Ghosteen ese álbum doble, al igual que ocurrió en 2004 con Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus (Mute/RCA). Un trabajo dividido en dos partes y contiene “los hijos” en la primera y a “los padres” en la segunda.

El tiempo ha dado sus frutos y tras encerrarse con su piano el pasado año en el emblemático Alexandra Palace de Londres para grabar ‘Idiot Prayer: Nick Cave Alone’ (aquí nuestra reseña) llega el momento de grabar un nuevo disco.

Nick Cave ha anunciado que entró al estudio durante el confinamiento junto a su fiel Warren Ellis, para grabar el próximo álbum de Bad Seeds, Carnage, que será el décimo octavo álbum de estudio lanzado por la formación liderada por el australiano.

La noticia llegó a través del servicio The Red Hand Files en el que tiene contacto con sus fans, respondiendo a la pregunta: “¿Qué tal fue tu confinamiento?”.

A lo que contestó:

“En muchos sentidos, el encierro ha sido extrañamente familiar, como algo que ya había experimentado antes. Supongo que esto no debería sorprenderme, ya que fui adicto a la heroína durante muchos años y el autoaislamiento y el distanciamiento social eran lo habitual.

También conozco bien la mecánica del duelo: el duelo colectivo funciona de una manera inquietantemente similar al duelo personal, con su oscura confusión, profunda incertidumbre y pérdida de control.

Para mí, el encierro es como una versión ordenada por el estado de más de lo mismo: una formalización del tipo de comportamiento ermitaño al que siempre he estado predispuesto y, por lo tanto, tan difícil como ha sido ver la devastación y la angustia causada por la pandemia, incluida la vida de las personas cercanas a mí y de muchos que han escrito en The Red Hand Files, me ha ido bien.

Sin embargo, me sorprende lo difícil que se he sentido no poder tocar en vivo. He llegado a la conclusión de que soy esencialmente una cosa que gira. Hay un terrible anhelo y la sensación de una vida a medias. Echo de menos la emoción de subir al escenario, la emoción de la actuación, donde todas las demás preocupaciones se disuelven en una pura interrelación animal con mi público.

Echo de menos la entrega total del momento, la pérdida del yo, la fisicalidad de todo, el frenesí del amor comunitario, la religión, el glorioso intercambio de fluidos corporales, a los Bad Seeds, por supuesto, en toda su imprudencia. esplendor, cómo los extraño. Por mucho que sentarme detrás de mi escritorio me pueda brindar mucha alegría, y la imaginación pueda ser un lugar estimulante e incluso peligroso, anhelo el abandono desenfrenado de la actuación en vivo.

De todos modos, como prometí en mi último número, fui al estudio, con Warren, para hacer un disco.

Se llama CARNAGE.

Con amor, Nick”.

Seguiremos infomando.