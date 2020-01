Cuestionario indiscreto a Diego Ibáñez de Carolina Durante

Vibra Mahou volverá a la carretera en 2020. La plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas acompañará a Carolina Durante en una gira muy especial que pasará por siete escenarios de distintas ciudades españolas.

El cartel completo es el siguiente:

A propósito de esta nueva gira, y ya que hemos entrevistado a Carolina Durante un par de veces en los últimos meses, encargamos a nuestro redactor Toño Martín que preparara una entrevista diferente con ellos, que terminó respondiendo su cantante Diego Ibáñez con gran sentido del humor. A continuación, el resultado:

El otro día mi madre me dijo que me llevase cosas de mi antigua habitación. Y no sé cómo, al abrir un cajón, me topé con varios pósteres de la SuperPop; que si Mecano, que si Communards, hasta de Duran Duran. La causa de guardar algo así no lo recuerdo, pero allí estaban, con sus pliegues y su olor a antiguos. Y mientras guardaba esas cosas en una carpeta que llevaba (tampoco es plan de ir por la calle con Simon Le Bon y cía) recibí una llamada de Manuel Pinazo, Monsieur La Directrice, pidiéndome una entrevista a los Carolina Durante. Y como no soy de más carne, como me dan los barruntos que me dan y ya que el disco lo tengo rallado de tanto escuchar, decidí hacerles unas preguntajas como si fuesen de aquella mítica revista. Y aunque no lo crean, hasta respondieron.

De salas pequeñas a La Riviera y ahora al Wizink Center. ¿Cuál será el próximo paso?

El Santiago Bernabéu

Le toca la lotería a uno del grupo ¿A cuál dejaríais de hablar primero?

A Luis (NDA su mánager).

Para mí que Cayetano no votó a los naranjas en las últimas elecciones, ¿Qué creéis?

Creo que si que votó, pero desde luego que a los naranjas no.

El “Perdona (ahora sí que sí)” fue un trallazo, pero también os dieron machaque con el salseo ¿La prensa del corazón os mola u os la suda en pepitoria?

Me flipa la prensa del corazón. Aparecer en Cuore, un hito en mi carrera.

¿Qué es lo peor de ensayar?

Cansarte de tus canciones.

¿Erais de devolver la peli en el videoclub o de los que teníais trampas y sobrecargos?

Trampas y sobrecargos, pero no pillamos mucho de la etapa videoclub.

Mi novia me ha dejado, ¿Creéis que le podría cantar Las canciones de Juanita a las cuatro de la madrugada, bajo la ventana, con una pianola y vestido de lagarterana?

@POLICÍA

Para las espinillas, ¿Clearasil o pasta de dientes?

Ninguna (risas). Siempre he tenido una piel de puta madre, la verdad.

¿Algún gusto inconfesable musical que os atreváis a desvelarnos?

HINDS.

Os habéis pateado media España de gira el pasado año. ¿Qué es lo mejor de ir de gira y lo peor?

Lo mejor: comer

Lo peor: las horas en la furgoneta

¿Sois de series o de pelis? ¿Alguna recomendación?

¡De ambas! Aunque llevaba mucho tiempo sin ver películas tan a menudo. Supongo que va por fases. Recomendaciones de películas y series de hace poco, supongo. Me gustó mucho “Mujercitas” y en cuanto a series, “Fleabag”.

¿Veis OT?

No.

Vuestra Spice Girl favorita era:

Me pillaron muy niño, ni idea. Solo conozco a Victoria por Beckham.

¿Cuáles son vuestros trucos y amuletos para ligar? ¿Barón Dandy, tomar Juanolas de regaliz o qué?

No tengo ninguno.

La cochera donde ensayáis, ¿Huele a zorruno o la fregáis con Oxígeno activo?

No tenemos local de ensayo, ensayamos por horas. Aprovecho para decir que se busca local de ensayo en Madrid centro.

¿Estáis enjaretando alguna canción nueva o con el disco del año pasado vais que chuta en la gira?

No estamos tocando nada que no hayamos sacado, la verdad. ¿Para que? Aunque si que nos mola de vez en cuando tocar alguna versión