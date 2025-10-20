Derby Motoreta’s Burrito Kachimba anuncian las últimas fechas de ‘Bolsa Amarilla y Piedra Potente’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba están cerrando la gira del que ha sido su último trabajo, Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Universal Music Spain / Primavera Labels).

Los sevillanos volvían tres años después de Hilo Negro (2021) con una nueva ración de kinkidelia marca de la casa con el que han seguido consolidándose en lo más alto del rock nacional con un álbum que mezcla su sonido inconfundible con sintetizadores, experimentación y toques electrónicos.

Durante este tiempo han pasado por festivales como Resurrection, Primavera Sound, BBK, Mallorca Live, Azkena, Viña Rock, Vida, Canela Party o Rock al Parque (Bogotá), y ha llenado salas tan emblemáticas como el Movistar Arena, Razzmatazz, Moon o el impresionante Teatro Romano de Mérida.

Además, esta gira los ha llevado a cruzar fronteras: México, Londres, Dublín o Portugal también han sido testigos de su directo.

Ahora llegan sus últimas fechas:

31/01/2026 · Valencia · TBA

05/02/2025 · Zaragoza · Inverfest · Sala Oasis

Entradas aquí

6/2/2026 · Madrid · Inverfest · La Riviera

Entradas aquí

20/2/2026 · Bilbao · Santana 27

Entradas aquí

21/2/2026 · Oviedo · Kuivi Almacenes

Entradas aquí

27/2/2026 · Granada · Industrial Copera

Entradas aquí

6/03/2026 · Pamplona · Zentral

Entradas aquí

7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte

Entradas aquí

14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi

Entradas aquí

20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol

Entradas aquí

28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62

Entradas aquí