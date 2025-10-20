Lo último:
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Noticia

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba anuncian las últimas fechas de ‘Bolsa Amarilla y Piedra Potente’

Redacción MZK

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba están cerrando la gira del que ha sido su último trabajo, Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Universal Music Spain / Primavera Labels).

Los sevillanos volvían tres años después de Hilo Negro (2021) con una nueva ración de kinkidelia marca de la casa con el que han seguido consolidándose en lo más alto del rock nacional con un álbum que mezcla su sonido inconfundible con sintetizadores, experimentación y toques electrónicos.

Durante este tiempo han pasado por festivales como Resurrection, Primavera Sound, BBK, Mallorca Live, Azkena, Viña Rock, Vida, Canela Party o Rock al Parque (Bogotá), y ha llenado salas tan emblemáticas como el Movistar Arena, Razzmatazz, Moon o el impresionante Teatro Romano de Mérida.

Además, esta gira los ha llevado a cruzar fronteras: México, Londres, Dublín o Portugal también han sido testigos de su directo.

 

Ahora llegan sus últimas fechas:

31/01/2026 · Valencia · TBA

05/02/2025 · Zaragoza · Inverfest · Sala Oasis
Entradas aquí

6/2/2026 · Madrid · Inverfest · La Riviera
Entradas aquí

20/2/2026 · Bilbao · Santana 27
Entradas aquí

21/2/2026 · Oviedo · Kuivi Almacenes
Entradas aquí

27/2/2026 · Granada · Industrial Copera
Entradas aquí

6/03/2026 · Pamplona · Zentral
Entradas aquí

7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte
Entradas aquí

14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi
Entradas aquí

20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol
Entradas aquí

28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62
Entradas aquí

