Derby Motoreta’s Burrito Kachimba pasan por KEXP
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba son el nuevo grupo que podemos disfrutar en su reciente paso por la iglesia de La Encarnación de Bilbao donde KEXP se desplazó el pasado otoño, dentro de BIME, para grabar varios de sus conciertos.
La banda sevillana desplegó su kinkidelia, recuperando canciones del reciente Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Universal Music Spain / Primavera Labels), sin olvidar su también genial Hilo Negro (2021).
La banda del cantante Dandy Piranha, Gringo a la guitarra, Bacca a la guitarra y coros, Soni al bajo, Papi Pachuli a la batería y Machete Carrasco a los teclados y sintetizadores interpretó la siguientes canciones:
La Fuente
Prodigio
Gitana
Próximos conciertos de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
6/03/2026 · Pamplona · Zentral
Entradas aquí
7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte
Entradas aquí
14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi
Entradas aquí
20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol
Entradas aquí
28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62
Entradas aquí
30/04/2026 · Sevilla · Cartuja Center
Entradas aquí