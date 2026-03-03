Derby Motoreta’s Burrito Kachimba pasan por KEXP

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba son el nuevo grupo que podemos disfrutar en su reciente paso por la iglesia de La Encarnación de Bilbao donde KEXP se desplazó el pasado otoño, dentro de BIME, para grabar varios de sus conciertos.

La banda sevillana desplegó su kinkidelia, recuperando canciones del reciente Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Universal Music Spain / Primavera Labels), sin olvidar su también genial Hilo Negro (2021).

La banda del cantante Dandy Piranha, Gringo a la guitarra, Bacca a la guitarra y coros, Soni al bajo, Papi Pachuli a la batería y Machete Carrasco a los teclados y sintetizadores interpretó la siguientes canciones:

La Fuente

Prodigio

Gitana