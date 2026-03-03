Lo último:
Derby Motoreta's Burrito Kachimba
DestacadaNoticia

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba pasan por KEXP

Redacción MZK

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba son el nuevo grupo que podemos disfrutar en su reciente paso por la iglesia de La Encarnación de Bilbao donde KEXP se desplazó el pasado otoño, dentro de BIME, para grabar varios de sus conciertos.

La banda sevillana desplegó su kinkidelia, recuperando canciones del reciente Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Universal Music Spain / Primavera Labels), sin olvidar su también genial Hilo Negro (2021).

La banda del cantante Dandy Piranha, Gringo a la guitarra, Bacca a la guitarra y coros, Soni al bajo, Papi Pachuli a la batería y Machete Carrasco a los teclados y sintetizadores interpretó la siguientes canciones:

La Fuente
Prodigio
Gitana

 

 

Próximos conciertos de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

6/03/2026 · Pamplona · Zentral
Entradas aquí

7/03/2026 · Toledo · Circulo del Arte
Entradas aquí

14/03/2026 · Mallorca · Es Gremi
Entradas aquí

20/03/2026 · Santiago de Compostela · Coruña · Sala Capitol
Entradas aquí

28/03/2026 · Barcelona · Paral·lel 62
Entradas aquí

30/04/2026 · Sevilla · Cartuja Center
Entradas aquí

 

También te puede gustar

The New Raemon

The New Raemon & McEnroe (Sala But – Inverfest) Madrid 23/01/25

Raúl del Olmo
In-Edit

Llega In-Edit con David Bowie, Leornard Cohen, Michael Hutchence, Pj Harvey y más

Redacción MZK

Electronic reeditan su debut

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien