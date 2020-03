Disfruta American Valhalla, documental de Iggy Pop y Josh Homme

Otro estreno para estos días de confinamiento. American Valhalla, el documental sobre la extraordinaria colaboración entre dos leyendas del rock Americano: Iggy Pop y el líder de Queens of Stone Age Joshua Homme, co-director del film junto a Andreas Naumann, Youtube llega a de forma gratuita.

“Si no arriesgas nada, no ganas nada, no importa quién seas” es la expresión que podría resumir este proyecto que dio como resultado uno de los mejores álbumes de 2016 Post Pop Depression. Una fotografía impresionante, entrevistas intimistas y el acceso total al proyecto, son las claves de esta película que nos adentra en un viaje que abarca desde la concepción de la colaboración y las primeras demos grabadas en el desierto californiano por la Post Depression Band, que incluye al guitarrista Dean Fertita (QOTSA) y el batería Matt Helders (Artic Monkeys), hasta el lanzamiento del álbum y la gira promocional por América y Europa que incluyó la actuación en el Royal Albert Hall de Londres.

Disfruta aquí de American Valhalla, documental de Iggy Pop y Josh Homme.

Iggy Pop (que el pasado año actuó en Mad Cool) lanzaba algunos meses su nuevo álbum: Free, su primer disco Iggy Pop desde Post Pop Depression de 2016. Un trabajo que no tenía prácticamente nada que ver a nivel sonoro con su antecesor – o con cualquier otro disco suyo. Se trata de una obra sombría y contemplativa, creada por Iggy junto a Leron Thomas y Noveller. Con él “Quería ser libre. Sé que es una ilusión, y que la libertad es solo algo que sientes, pero he vivido mi vida hasta ahora creyendo que lo que sientes es lo que vale la pena perseguir; todo lo que necesitas – no necesariamente felicidad o amor, sino la sensación de ser libre. Así que este disco es simplemente algo que me ha pasado, y he dejado que suceda”.