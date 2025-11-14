Lo último:
Duran Duran
DestacadaNoticia

Disfruta de un reciente concierto de Duran Duran

Redacción MZK

Duran Duran publicaban hace un par de años el disco Danse Macabre, un trabajo que incluía tres canciones nuevas además de curiosas versiones de Billie EilishTalking HeadsThe Rolling Stones Siouxsie & The Banshees.

La banda de Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor, continúan siendo una referencia del pop mundial, a pesar de surgir a finales de los 70 como pioneros de la new wave, posteriormente reconvertidos en nuevos románticos.

Hace unas semanas se presentaban en las Baloise Session, de Suiza donde hicieron un repaso por gran parte de una carrera de más de cuatro décadas en las que se muestran como una formación ajena a las modas. Un concierto grabado el pasado 24 de octubre y que el canal cultural ARTE acaba de compartir en sus canales.

Disfruta del concierto de Duran Duran en el Baloise Session

 

Estas fueron las canciones interpretadas

Entry
Hungry Like the Wolf
A View to a Kill
Union of the Snake
Invisible
Notorious
Lonely in Your Nightmare + Super Freak
Friends of Mine
Confessions in the Afterlife
Ordinary World
Planet Earth
The Reflex
Girls on Film
Save a Prayer
The Wild Boys

