Kevin Morby – This is a Photograph (Dead Oceans / Popstock!)

Influenciado por dos recientes experiencias vitales que le han marcado de manera considerable, el séptimo álbum de Kevin Morby es, sin duda alguna, el que más impacto deja en la memoria de entre toda su ya notable discografía. La primera de ellas, la que explica el título del trabajo, nace de los problemas de salud de su padre y tiene como hilo conductor el recuerdo de unas fotos suyas que revisó durante una cena familiar, las cuales removieron sus entrañas, haciéndole reflexionar sobre la importancia de su progenitor tras ese desgraciado suceso y el inexorable paso del tiempo, el mismo que trata de congelar aquí en un instante irrepetible a modo de captura. El segundo acontecimiento que adquiere vital importancia en este contexto, es un viaje a Memphis en el que visitó algunos lugares icónicos como el río donde se ahogó Jeff Buckley. Y es que el genio autor de Grace es solo una de sus reconocidas referencias, junto a Bob Dylan, Leonard Cohen, Nick Drake o The Velvet Undergound. Ahí es nada. Su música bebe de fuentes clásicas puestas al día con elegancia y talento. Los vasos comunicantes entre el country, el folk o el blues de pata negra funcionando a pleno rendimiento.

Ya sean repletas de finos arreglos que incorporan secciones de cuerda o de viento, con arpas, saxos, un piano omnipresente, melódicas y banjos, entre otros, o abrazadas al calor de coros celestiales, las doce canciones de este brillante This Is A Photograph (Dead Oceans/Popstock!, 2022) se imaginan disfrutadas en plenitud a la luz de las estrellas apreciando y saboreando cada uno de sus delicados recovecos hasta acabar explotando en épicos versos como los del tema titular: “This is what I´ll miss after I die/ And this is what I´ll miss about being alive. My body, my girls, my boy, the sun”. Piel de gallina ante uno de los momentos claves en la producción musical de 2022.

Rehuyendo del mero ejercicio de estilo, la sensación predominante es la de hallarse ante un auténtico artesano de la mejor tradición americana. Tras el estallido inicial, la instantánea propuesta por Kevin Morby va ganando en matices descubriéndose siempre interesante e intrépida, transitando por caminos polvorientos de seductora belleza. La secuencia es demoledora: “A Random Act Of Kindness”, con su crescendo triunfal, enlazando con la encantadora cadencia a modo de duermevela de “Bittersweet, TN” acompañado por la cantautora de Nashville Erin Rae a las voces, en el que el ritmo circular del banjo se funde con los violines en un arrebatador canto a la América profunda. El estado de gracia en el que vive el artista tejano queda corroborado en la sucesión de momentos brillantes que impiden que el nivel decaiga a lo largo de la reposada escucha que sugiere esta obra mayor, con paradas obligatorias en el blues crepuscular de “Disappearing”, en la sentida “A Coat Of Butterflies” con su referencia a Buckley y a Cohen, en el guiño a Bo Diddley en la ligera “Rock Bottom”, agradecido contrapunto al tono general del disco, o en esa dupla ganadora conformada por la emotiva declaración a su pareja Katie Crutchfield aka Waxahatchee en “Stop Before I Cry” y el desarmante dueto “It´s Over Now” con la gran Cassandra Jenkins.

Estamos ante un punto de inflexión en la carrera de un músico cuyo nivel a estas alturas, se antoja merecedor de la gloria reservada a los que consiguen trascender.

Escucha Kevin Morby – This is a Photograph