Kevin Morby estrena la canción ‘Die Young’
Kevin Morby lanza “Die Young”, el segundo sencillo de su octavo álbum de estudio, Little Wide Open, disponible el próximo 15 de mayo a través de Dead Oceans.
Seguimos conociendo temas del sucesor de This is a Photograph (Dead Oceans / Popstock!) tras “Javelin”. “Die Young” es un medio tiempo con el acompañamiento de violines de Mat Davidson (Big Thief, Adrianne Lenker). A lo largo de las estrofas de la canción, Morby recuerda imprudencias pasadas y expresa gratitud: «Estrellé el guardabosques en una zanja, en la frontera entre Luisiana y Texas // Gracias a Dios que no morimos jóvenes // Caleb reventó el parabrisas al salir de Boone una tarde de verano // Gracias a Dios que no morimos jóvenes».
Como cuenta: «Gran parte de este álbum es una reflexión sobre el tiempo que pasé viajando de adulta», explica Morby. Ser músico de gira como profesión ha resultado en un estilo de vida a veces complicado y, en muchos sentidos, bastante peligroso. Empecé a dedicarme a esto profesionalmente a los 19 años y, a veces, no puedo creer que 20 años después siga aquí. Esta canción es una carta de amor no solo a la carretera y a todos mis compañeros de viaje de las últimas dos décadas, sino también a Katie, a quien conocí tocando en conciertos cuando éramos muy jóvenes. A veces es increíble alejarse y recordar dónde empezamos en comparación con dónde estamos hoy, tanto como pareja como compositores».
El videoclip de «Die Young» fue dirigido por Zak Gorsuch, Chantal Anderson y Morby, y muestra a Morby deambulando por campos de girasoles.