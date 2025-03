El Degusta Fest de Granada desvela su cartel por días

El Degusta Fest es un nuevo festival de música y gastronomía que se celebrará en la localidad granadina de Armilla los días 27 y 28 de junio. Desde que se anunció el evento, a finales del pasado año, se han ido sumando nombres al cartel, desde veteranos como Jesus and Mary Chain o Wilco hasta propuestas más actuales como Lemon Twigs o Carolina Durante.

Ahora, con el cartel completo, se ha dado a conocer su distribución por días. El viernes 27 de junio actuarán The Jesus and Mary Chain, Carolina Durante, The Lemon Twigs y Nada Surf; el sábado 28 será el turno de Wilco, Love of Lesbian, León Benavente y The Gulps.

El promotor ha anunciado la puesta a la venta de las diferentes categorías de entradas por días (generales y VIP) así como el lanzamiento de entradas infantiles con precios reducidos. Además, quienes se acerquen a la Feria de Muestras de Armilla para disfrutar de la oferta gastronómica el viernes 27 de junio podrán encontrar ofertas y promociones especiales.

Todas las entradas se encuentran ya a la venta en la Red Ticketmaster (https://www.ticketmaster.es, 932 514 228 o FNAC) y en la web oficial del festival, www.degustafestival.es.