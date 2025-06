Concurso: Sorteamos dos abonos para Degusta Fest

Se acerca la primera edición de Degusta Fest (entradas aquí) y en Muzikalia te damos la ocasión de asistir gracias a nuestros concursos. Los próximos 27 y 28 de junio la localidad de Armilla, pegada a Granada capital acogerá las actuaciones de Wilco, The Jesus & Mary Chain, Carolina Durante, Nada Surf, Love Of Lesbian, The Lemon Twins, León Benavente y The Gulps.

Ocho conciertos, cuatro por día acompañados con una parte gastronómica en la que podrás disfrutar de tapas exclusivas, catas y varias experiencias gourmet. Todo ello, de la mano de maestros como Pepe Rodríguez (El Bohío), Lola Marín (Damasqueros), Vicente Jiménez (Camino De La Huerta) y Antonio Lorenzo (El Conjuro).

¿Quieres asistir a Degusta Fest?

¿Te gustaría asistir al festival? Por gentileza de la organización, sorteamos 2 abonos individuales. ¿Cómo puedes conseguirlos? Siendo parte de nuestra lista de correo, siguiéndo a Muziklia en Instagram y enviando un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “Concurso Degusta Fest”, indicándonos: Nombre, apellidos y DNI.

Lxs ganadorxs serán comunicados el próximo lunes 16 de junio. El concurso se cierra este domingo 15 de junio (solo podrán participar quienes cumplan los requisitos que solicitamos).

Toma nota de los horarios de Degusta Fest

Viernes 27 de junio

Escenario Victoria

18:15 Nada Surf

19:45 The Lemon Twigs

21:20 The Jesus and Mary Chain

23:30 Carolina Durante

Escenario Pick up

14:00 Le Marchand de Sable

15:25 Cheries DJs

16:50 Florent y yo (DJ Set)

19:15 Le Marchand de Sable

20:45 Cheries DJs

22:50 Florent y yo (DJ Set)

Sábado 28 de junio

Escenario Victoria

17:55 The Gulps

19:05 León Benavente

21:00 Wilco

23:20 Love of Lesbian

Escenario Pick up

14:00 Morrison69 DJ

15:15 Don Gonzalo

16:30 Migue Mutante DJ

18:35 Morrison69 DJ

20:20 Don Gonzalo

22:40 Migue Mutante DJ

Entradas para Degusta Fest

Todas las entradas se encuentran ya a la venta en la Red Ticketmaster (932 514 228 o FNAC) y en la web oficial del festival, www.degustafestival.es.

El festival para los paladares más exquisitos

