Noel Gallagher elogia a Liam por la gira de reunión de Oasis

Cómo han cambiado las cosas en Oasis. Tras 15 años de incontinencia verbal por parte de los hermanos Gallagher, insultos cruzados y declaraciones a cuál más altisonante tras su triste separación de 2009 ha llegado una reconciliación que parece traer nuevos aires a su futuro.

Ya lo decía ese comunicado publicado hace ahora un año, en el que se anunciaba su regreso:

Las armas se han silenciado.

Las estrellas se han alineado.

La gran espera ha terminado.

Ven a verlo.

No será televisado.

Hay planes en marcha para que OASIS LIVE ’25 vaya a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año.

Como sabemos, Oasis continúan con su gira mundial para la que volaron las entradas y que está dejando grandísimas sensaciones entre sus seguidores. Los Gallagher ya han recorrido Reino Unido y se dirigen a Canadá y EEUU junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y el batería Joey Waronker. Unos conciertos sin un solo incidente entre ellos, en los que todo está saliendo mejor de lo que nadie imaginó.

La primera entrevista desde que arrancó la gira

Ayer mismo Noel Gallagher concedía una entrevista al programa deportivo talkSport, la primera desde que arrancó la gira. Aparte de hablar de fútbol, dio sus primeras impresiones de lo que está viviendo: «Liam está arrasando. Estoy orgulloso de él. No podría hacer lo que él hace en el estadio, no es mi estilo. Pero debo decir que lo miro y pienso: «Bien por ti, amigo». Está siendo increíble. Es genial volver a estar con Bonehead [Paul Arthurs] y Liam y hacerlo de nuevo».

Cuando se le preguntó si se sintió emocionado durante la gira, Noel agregó: «Supongo que cuando todo esté dicho y hecho nos sentaremos y reflexionaremos sobre ello, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam, olvidé lo divertido que era».

Continuó diciendo que estaba «completamente impresionado» después de la noche de apertura de la banda en Cardiff, y «subestimó enormemente» en lo que se estaba metiendo cuando se inscribió por primera vez para los shows.

Dijo: «Después de unos cinco minutos pensé: ‘Bueno, ¿puedo volver al camerino y empezar esto de nuevo?’ Ya he estado en estadios antes y todo eso, pero no me importa decirte que mis piernas se convirtieron en gelatina después de la mitad de la segunda canción.

Cada noche es la primera noche del público, ¿sabes? Así que cada noche tiene la misma energía, pero ha sido realmente increíble. Normalmente no me faltan las palabras, pero no puedo expresarlo con palabras».

Próximos conciertos de Oasis

AGOSTO 2025

AGOSTO 2025

