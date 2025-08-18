Oasis comparten ‘Little by Little’ grabada en Londres

Oasis siguen con su gira mundial para la que volaron las entradas y que está dejando grandísimas sensaciones entre sus seguidores, a pesar de que el set list está teniendo poquísimas variaciones.

Los hermanos Gallagher están recorriendo Reino Unido junto al guitarrista fundador del grupo Paul «Bonehead» Arthurs, el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell (Ride) y como novedad, el batería Joey Waronker. Posteriormente viajarán a América.

Oasis siguen compartiendo temas grabados en estos conciertos y a esa «Slide Away» de su primera noche en Cardiff y «Cigarettes & Alcohol» recogida en Manchester, se suma ahora «Little by Little», interpretada el pasado 2 de agosto en el estadio de Wembley de Londres.

Te recordamos que el próximo 22 de agosto también publicarán una edición limitada de Oasis: Complete Studio Album Collection. Una compilación que incluye Definitely Maybe, (What’s The Story) Morning Glory?, Be Here Now, Standing On The Shoulder Of Giants, Heathen Chemistry, Don’t Believe The Truth, Dig Out Your Soul, y el disco de caras B The Masterplan.

Escucha ‘Little By Little (Live from London, 2 August ’25)’ de Oasis

Próximos conciertos de Oasis

AGOSTO 2025

Dom 24 Ago – Rogers Stadium, Toronto, Canadá (AGOTADO)

Lun 25 Ago – Rogers Stadium, Toronto, Canadá (AGOTADO)

Jue 28 Ago – Soldier Field, Chicago, EE.UU. (AGOTADO)

Dom 31 Ago – MetLife Stadium, East Rutherford, EE.UU. (AGOTADO)

SEPTIEMBRE 2025

Lun 1 Sep – MetLife Stadium, East Rutherford, EE.UU. (AGOTADO)

Sáb 6 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, EE.UU. (AGOTADO)

Dom 7 Sep – Rose Bowl Stadium, Los Ángeles, EE.UU. (AGOTADO)

Vie 12 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 13 Sep – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México (AGOTADO)

Sáb 27 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

Dom 28 Sep – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (AGOTADO)

OCTUBRE 2025

Mar 21 Oct – Goyang Stadium, Seúl, Corea del Sur (AGOTADO)

Sáb 25 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Dom 26 Oct – Tokyo Dome, Tokio, Japón (AGOTADO)

Vie 31 Oct – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

NOVIEMBRE 2025

Sáb 1 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (AGOTADO)

Mar 4 Nov – Marvel Stadium, Melbourne, Australia (NUEVA FECHA AÑADIDA)

Sáb 7 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Dom 8 Nov – Accor Stadium, Sídney, Australia (AGOTADO)

Sáb 15 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Dom 16 Nov – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina (AGOTADO)

Mié 19 Nov – Estadio Nacional, Santiago, Chile (AGOTADO)

Sáb 22 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)

Dom 23 Nov – Estadio MorumBIS, São Paulo, Brasil (AGOTADO)