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El grupo de Castellón Summer Ends tiene nuevo EP

La banda castellonense Summer Ends publicó hace unos días su nuevo trabajo discográfico, el EP Tornem a Volar, una recopilación de canciones que consolida su identidad sonora y su mensaje generacional. Un disco que resume la esencia del universo que han ido construyendo desde su primer álbum, Revolution, publicado en 2020.

Grabado en DeMarjal Producció Musical, Tornem a Volar incluye siete canciones que combinan energía, emoción y reflexión, siempre dentro de un estilo propio que definen como “Power Pop en valenciano”. El tema principal del EP es que le da título, «Tornem a volar». En este caso se trata de una remezcla especial que entrelaza fragmentos de diversas canciones («Mai l’Oblidaré», «Tornem a Volar», «La Cançó de l’Amor Vertader», «Qui sóc?», «Vaig a Canviar», «Si No Som» y vuelve a culminar con «Tornem a Volar»), para crear un mensaje que sintetiza el mensaje global del proyecto: memoria, lucha, amor, identidad, cambio y libertad.

Las canciones nostálgicas como “Mai l’Oblidaré”, las reivindicativas como «Si no som», y las reflexivas como «Qui sóc?», conviven con otras directas y pegadizas como el himno generacional “Tornem a Volar” —“Perquè som un raig de sol, un puny en l’aire”—, una canción que ya te presentamos en Muzikalia el año pasado. Todas ellas se unen para conformar una propuesta basada en potentes melodías, coros para cantar a voz en grito y letras que tratan de conectar con una generación que busca su propio camino entre las dificultades.

Han participado en el disco: Carles Capellman – guitarra y voz principal; Vicent Capellman – bajo y voz; R.R. Christmas – guitarra eléctrica y coros; Pavlik Xervet – batería acústica y Andrea Alcalà – voz.

Summer Ends Tornem a Volar portada

A continuación puedes escuchar Tornem a Volar, el nuevo EP de Summer Ends.

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