Estos son los 34 artistas seleccionados Girando Por Salas #GPS16

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS) ha dado ha conocer los artistas seleccionados para su decimoquinta convocatoria, #GPS16, dirigida a bandas y solistas emergentes. Un total de 34 grupos y solistas, de variados estilos (pop, rock, urbano, jazz, folk, música de raíz, funk, soul, rock electrónico, mestizaje, hard rock, fusión, rythm & blues, canción de autor…), son los seleccionados para la presente edición de Girando Por Salas #GPS16.

Una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM(Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI(Unión Fonográfica Independiente).

De los 744 artistas inscritos, 689 cumplieron las bases de la convocatoria y, tras la valoración del jurado y el voto del público, 34 han sido seleccionados para recibir ayudas destinadas a la celebración de conciertos en salas de todo el territorio español, como impulso a la expresión más viva de la música popular. Estas actuaciones —para las que ya se han inscrito más de 200 salas— deberán realizarse fuera de la comunidad autónoma de residencia de cada artista o, dentro de ella, a una distancia mínima de 300 km, con el objetivo de fomentar la difusión de nuevos talentos más allá de su entorno natural e incentivar su profesionalización.

Además, los seleccionados obtendrán apoyo para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, reforzando tanto la creación musical como la estabilidad del circuito de salas en directo. Junto a los votos del jurado, el público también participó en el proceso a través de la web de Girando Por Salas, y los 20 artistas más votados sumaron un voto adicional, siendo seis de los 34 finalmente elegidos gracias al respaldo popular.

Toma nota de los 34 seleccionados para Girando Por Salas #GPS16

ANTÍA MUÍÑO

AWAKATE

BAJA CALIFORNIA

BIGBLACK RHINO

DELACUEVA

DULZE

EL NIÑO LORD.CAH

EL VERBO ODIADO

FLECHA VALONA

GALERNA

GRANDE AMORE

HERMANA FURIA

HURACÁN ROMÁNTICA

JASSY OJEDA

JAVI CHAPELA

JUVENTUDE

KIKE M

LA 126

LERO

LLUÍS SÁNCHEZ

LOS ACEBOS

MELIFLUO

MINIÑO

ONA MAFALDA

PANDORADO

PAULA KOOPS

RAMBALAYA

RIADA

SPEAKER CABINETS

THE CRAB APPLES

TIBURONA

TXEIH JAZZ FACTORY

VICTORIAS

WISE