Entrevistamos a The Waterboys, que nos visitan

The Waterboys vuelven a nuestro país con uno de los trabajos más ambiciosos publicados hasta la fecha. La pasada primavera lanzaban el álbum Life, Death and Dennis Hopper, un trabajo que repasa la vida del popular actor.

Estamos ante una obra conceptual que viaja por la vida de un artista que se dio a conocer en en 1955 con el papel de Goon en ‘Rebelde sin causa’ junto a James Dean y que nos dejó títulos como ‘Cool Hand Luke’ (1967), ‘True Grit’ (1969), ‘Apocalypse Now’ (1979) y ‘The Night They Called It A Day’ (2003).

Un trabajo que cuenta con colaboraciones como las de Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple y Taylor Goldsmith de Dawes, y que el propio Mike Scott definía así: “El arco de su vida fue la historia de nuestro tiempo. Hopper estuvo en el gran estallido de la cultura juvenil en Rebel Without A Cause con James Dean; y en los comienzos del Pop Art con el joven Andy Warhol. Fue parte de la contracultura, los hippies, los derechos civiles y las escenas psicodélicas de los años 60. En los años 70 y 80 se embarcó en una locura de 10 años, casi muere, volvió, se enderezó y se convirtió en un actor de personajes que hacía cinco películas al año sin perder el brillo en sus ojos ni la sensación de peligro o imprevisibilidad que siempre se acumulaba a su alrededor. Comienza en su infancia, termina la mañana después de su muerte, y puedo decir muchas cosas a lo largo del camino, no solo sobre Dennis, sino sobre toda la extraña aventura de ser un alma humana en el planeta Tierra”.

Con este ambicioso planteamiento regresan a nuestro país en una amplia gira que pasará por Barcelona, València (en dos fechas), Murcia, Madrid, Pamplona, San Sebastián y Alicante. Aprovechamos para hablar con Mike Scott sobre el nuevo trabajo de The Waterboys y ahondar en su concepción.

«Mi admiración por Dennis Hopper llegó con su fotografía, y luego la comprensión de su presencia cultural desde Rebelde sin causa a través de todos los acontecimientos del rock and roll»

“Life, Death and Dennis Hopper” es quizá uno de los proyectos conceptuales más ambiciosos de tu carrera. ¿En qué momento decidiste que Dennis Hopper merecía un álbum entero de 25 canciones?

Empezó como una idea de EP. Pensé que quizá podríamos crear 4 ó 5 canciones sobre Dennis. Pero las canciones seguían llegando y, cuando llegamos a unas 1doce, me di cuenta de que era un álbum y de que el tema del mismo era la historia de su vida.

¿Qué vino primero: tu fascinación por el actor o la constatación de que su vida contenía toda la narrativa necesaria para armar el disco?

Mi admiración por su fotografía vino primero, y luego la comprensión de su presencia cultural desde Rebelde sin causa a través de todos los acontecimientos del rock and roll.

¿Cómo estructuraste estas 25 canciones para capturar siete décadas de cultura pop?

Bueno, fue fácil de estructurar. Cada canción corresponde a un hecho o un periodo específico en la vida de Dennis, y las mantuve en orden cronológico. Al final el disco trata sobre Dennis Hopper, pero como era un personaje tan fascinante y poliédrico, también trata de todas las cosas con las que su vida entró en contacto o abarcó.

El disco tiene conexión con los míticos Sun Studios de Memphis —donde grabaron Elvis, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis—. ¿Qué significa eso para ti?

El disco se hizo entre Dublín y Londres, pero se publica en el legendario sello Sun Records, lo cual es muy emocionante. ¡Ver las palabras “The Waterboys” en esa famosa etiqueta amarilla!

Bruce Springsteen aparece en “Ten Years Gone”, Fiona Apple en “Letter From an Unknown Girlfriend”, Steve Earle abre el álbum con “Kansas” y Taylor Goldsmith de Dawes en “I Don’t Know How I Made It”. ¿Cómo lograste reunir a un elenco tan impresionante de colaboradores?

Todos aceptaron fácilmente. Algunas personas a las que se les pidió algo concreto dijeron que no, como Taylor Swift, que nos dio una negativa muy educada y respetuosa cuando le preguntamos si podía escribir y cantar una letra para la pista “Michelle”.

Estamos posiblemente ante el disco más ecléctico de vuestra carrera, hay diferentes géneros, arreglos y atmósferas. ¿Cómo equilibraste todo para darle forma?

Usando mi instinto de productor. En un momento sentí que el primer tercio del álbum tenía demasiadas viñetas cortas y no suficientes canciones de peso, así que escribimos y grabamos “The Tourist” y “Riding Down to Mardi Gras” para equilibrarlo mejor. También dejé fuera varias pistas cortas y divertidas que eran realmente buenas, pero rompían demasiado la narrativa. Esas estarán en Rips From the Cutting Room Floor, un álbum de extras que saldrá el 5 de diciembre de este año.

¿Cuál es tu canción favorita del disco, la que sientes que captura mejor la esencia de Dennis Hopper o tu aproximación personal a él?

“Hopper’s On Top (Genius)” es mi favorita.

En la última década has publicado nada menos que seis álbumes —prácticamente uno cada dos años—. Esa productividad es inusual para una banda veterana. ¿Qué impulsa esa urgencia creativa?

Una combinación de la tecnología de grabación, que me permite a mí y a otros miembros de la banda grabar en cualquier momento y lugar, y el simple disfrute de escribir y hacer música. Básicamente miro hacia adelante, y también trato de revisitar el pasado para arrojar más luz sobre él, como las recientes cajas que contienen todas las grabaciones extra hechas entre 1984 y 1990.

Regresáis a España, donde sois una banda muy querida. ¿Cómo serán estos nuevos conciertos?

El setlist actual es una mezcla de material antiguo y de la música de Hopper. Pero probablemente moveremos el repertorio un poco pensando en el público español. No sé exactamente cómo todavía.

Después de 42 años de carrera y 16 álbumes de estudio, ¿qué te queda por decir musicalmente? ¿Hay algún proyecto conceptual o colaboración que aún sueñes con hacer?

Bueno, el año que viene habrá un set de tres discos con grabaciones perdidas del periodo Fisherman’s Blues, y es realmente bueno. Después de eso habrá un nuevo álbum, y ya tenemos algunas canciones grabadas y otras en proceso. Pero el concepto o tema o sabor aún no se ha establecido. También tengo un álbum de canciones humorísticas, algunas habladas y otras cantadas, en voces escocesas, inglesas o americanas, que saldrá, pero no como The Waterboys. Cuándo, no lo sé. Y algún día espero encontrar tiempo para trabajar en un disco de la música pre-Waterboys y la música inédita de los primeros años 1982-83 de The Waterboys.

Toma nota de las fechas de The Waterboys

27 Nov 2025 · BARCELONA · Paral·lel 62 – SOLD OUT

28 Nov 2025 · VALÈNCIA · Auditorio Roig Arena – SOLD OUT

29 Nov 2025 · MURCIA · Sala Mamba! – Entradas

1 Dic 2025 · MADRID · La Riviera – SOLD OUT

2 Dic 2025 · PAMPLONA · Auditorio Baluarte – Entradas

3 Dic 2025 · SAN SEBASTIÁN · Auditorio Kursaal – Entradas

5 Dic 2025 · VALÈNCIA · Auditorio Roig Arena – SOLD OUT

6 Dic 2025 · ALICANTE · El Muelle Live – Entradas

Escucha ‘Life, Death and Dennis Hopper’ de The Waterboys