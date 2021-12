The Waterboys actuarán también en Madrid

The Waterboys tienen lista la continuación de su notable Good Luck, Seeker (2020). El hiperactivo Mike Scott no para y acaba de anunciar el que será su decimoquinto disco de estudio, “All Souls Hill”, que se publicará en abril del próximo año (en el sello Cooking Vinyl) y del cual ya ha visto la luz el single “The Liar”.

Recientemente veía la luz “The Magnificient Seven: The Waterboys’ Fisherman’s Blues/Room To Roam Band, 1989-1990”, recopilatorio de 5 CDs y 1 DVD que recoge el muy fructífero período creativo de aquel año medio, cuando produjeron los dos emblemáticos discos que le dan título.

El año que viene les tendremos por aquí por partida doble, en el Visor Fest de Murcia y el 15 de septiembre en Madrid (La Riviera).

Las entradas ya están a la venta.

Escucha ‘The Liar’ de The Waterboys