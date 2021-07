Entrevistamos a Fangoria que lanzan nuevo EP

Fangoria están de vuelta con nuevo material desde Canciones para robots románticos (Warner, 2016), cinco años en los que entregaron el peculiar directo Pianíssimo, y celebraron sus tres décadas de carrera con dos discos de versiones, Extrapolaciones y dos Preguntas 1989-2000 (2019, Warner) y Extrapolaciones y dos Respuestas, 2001-2019 (Warner) y sus correspondientes inéditos.

Lo nuevo de Alaska y Nacho Canut es un EP llamado Existencialismo Pop con un single y dos caras B, una de ellas replicada en diferentes versiones. Nos reunimos con ellos para comentar su regreso discográfico y disfrutar como es habitual, de una charla fluida y divertida en la que hablamos de su música, tecno pop, la pandemia, el Vaticano y hasta Einstein.

“La música electrónica no es tecno pop. El tecno pop es un estilo que no nos define y nunca lo hemos hecho”

Hemos vivido un año muy extraño a causa de la pandemia. ¿Os ha afectado de algún modo el confinamiento y la situación a nivel creativo?

Alaska: Cero. No ha tenido relación directa, la verdad.

Nacho Canut: Yo he estado más tiempo metido en mi casa y mi hermano desde la suya también, con lo que me ha mandado casi una canción al día Con lo que he hecho muchas y tengo como veinticinco. Por lo demás, he seguido leyendo libros, viendo la televisión, escuchando música…

Alaska: De hecho durante el confinamiento duro no nos llamamos nunca para hablar de nada en relación al grupo, estábamos viviendo la vida, disfrutando lo que podíamos. Cuando ya nos juntamos sí hicimos planes.

Nacho Canut: Sí, decíamos “Vamos a sacar un single”, al principio ese era el plan para que no pasara tanto tiempo sin música nueva. Al final decidimos hacer un EP.

Alaska: Pero sobre todo huimos de eso de “hoy hago un streaming”, “mañana un vídeo en directo”… De eso no, no hubo ninguna necesidad.

“Satanismo, arte abstacto y Rock and roll”, junto a su melliza la que termina en tecno pop y luego la de acid house, conforman una biografía musical. ¿Era importante centrar el centro de gravedad de Fangoria?

Nacho Canut: Esta la escribí con mi hermano, por cierto. A ver, si decimos rock and roll realmente no nos define. Y tampoco es que el tecno pop nos defina mucho.

Alaska: Yo creo que es la única que no nos define, porque es algo que no habíamos hecho nunca.

Nacho Canut: Yo soy fan del tecno pop pero no me gusta hacerlo.

Alaska: Esto hay que explicarlo bien. La gente por lo general supone que porque hemos hecho música electrónica hemos hecho tecno pop y no es verdad.

Nacho Canut: La música electrónica no es tecno pop.

Alaska: Tecno pop es el primer álbum de Depeche Mode, que no el segundo. El primero de Soft Cell, que no los siguientes…

Nacho Canut: De The Human League, Yazoo… Es un estilo medio italiano y francés.

Alaska: Sí, una música que dura entre el 80 y el 83 en Europa. Tiene un ritmo que no, nos resulta lento. Somos más glamrockeras o más disco music o más música electrónica. Hasta bakalaeras o high energy.

Nacho Canut: Incluso heavys. La verdad es que hemos llegado al tecno pop por The Weeknd y cosas así.

Alaska: Sí, es curioso que hemos llegado a un género que fue contemporáneo a nosotros por gente que lo está haciendo ahora mismo como The Weeknd, Dua Lipa y demás en lugar que por sus inventores.

Nacho Canuto: Los que no han hecho nunca tecno pop son los Pet Shop Boys.

Metéis un guiño en “Satanismo, arte abstacto y tecno pop” al “Enola Gay” de OMD…

Nacho Canut: Hombre, por supuesto. Y a “New Life” de Depeche Mode. OMD también han hecho tecno pop, pero no vienen de ahí, vienen de algo mucho más ruidista.

En Europa hubo una rama alemana con C.C. Catch, Modern Talking, luego el italodisco, el rollo francés de Desireless…

Nacho Canut: Y Kraftwerk, claro.

Alaska: Pero ellos no hacían tecno pop.

Nacho Canut: Ellos lo inventaron, al menos en su parte electrónica y darían los ingredientes, de hecho tienen una canción de después llamada “Tecno Pop” (Electric Café, 1986).

Alaska: De todos modos, este ejercicio de variar una canción no es la primera vez que lo hacemos. Cuando grabamos “Quiero ser santa” con Dinarama, hicimos también “Quiero ser siniestra”, “Quiero ser ácida” y “Quiero ser chochi”.

Nacho Canut: Queremos ser todo.

Alaska: Nuestras bases están ahí, habría que añadir el glam, la discomusic y ya está

En “Satanismo, arte abstacto y Rock and roll” hay también un toque 50s que os queda muy bien.

Nacho Canut: Totalmente. 50s, Blue Velvet de David Lynch, Roy Orbison… su “In My Dreams” y la escena poniéndose el gas. Laura Palmer y la escena de la moto cuando les canta la canción…

Alaska: La música que suena en el bar de Twin Peaks.

Nacho Canut: Todo eso es totalmente nosotros, desde luego.

Os veo sacando un disco lynchiano…

Alaska: Un disco entero no, sería imposible. Nos aburriríamos aunque quizá aprendamos a hacer discos genéricos, es una posibilidad.

Lo que sí habéis hecho con este EP es volver al formato de vuestros orígenes.

Alaska: Orígenes pero todos. En Fangoria, en Kaka de Luxe, en Pegamoides…

Nacho Canut: Y en Dinarama también, aunque eso eran maxisingles.

¿Premeditado entonces lo del EP?

Alaska: En principio, como decía Nacho íbamos a sacar una canción y nos sentimos incapaces. Somos muy pretenciosas y pesadas.

Nacho Canut: Sí, ya que la van a comprar, que tengan la cara B también. Solemos pensar en el formato físico. Cuando yo me compraba los singles de los Sex Pistols, Bonie M. los Sweet o Bowie, tenían una cara B. Que a veces no la ponías, pero solía darte otra visión diferente del artista o del single en cuestión. Siouxsie lo hacía muchísimo, variar mucho en sus caras B.

Alaska: Sí, somos incapaces a día de hoy de sacar solo una canción.

Morrissey lo ha dicho muchas veces, que él sacaría varios singles al año con sus caras B y luego los recopilaría todos en un disco. Algo también muy de los años 50.

Alaska: Es que eso siempre ha sido así. Algunos compañeros vuestros nos dicen “es que esto se lleva ahora…”. Eso era así en los 50, los 60… hay grupos como los Sweet o Gary Glitter de los que yo solo tengo singles, no tengo Lps.

Y los tesoros que hay en las caras B…

Alaska: Claro.

Nacho Canut: Bueno, en las de Sweet no tanto, que se volvían como heavys…

Alaska: Gary Glitter tenía su “Rock and Roll parte 1” y “Rock and Roll parte 2”. El tema de la cara B es una pelea que hemos tenido siempre con las compañías. Queríamos que la cara B fuera una canción inédita y no siempre les gustaba.

Nacho Canut: Muchas canciones de los singles son especiales. Los EP de Pegamoides tenían “Horror en el hipermercado” y “Otra dimensión”… y esas no salieron en el primer disco, por ejemplo.

¿Tenéis alguna predilección por los tres “Satanismos” del EP?

Nacho: La del rock and roll.

Alaska: Sí. Lo otro es accesorio, son ejercicios de estilo y derivaciones.

¿Y puede haber más… tipo“Satanismo, arte abstacto y … reaggeton?, que pega.

Nacho: No, aunque está a huevo… Yo ya lo he pensado, pero ¿Quién sería el famoso muerto? Son muy jóvenes aún. Nadie puede sustituir a Little Richard (rock and roll) a Florian Schneider (tecno pop)…

Alaska: Ya tenemos otras para el siguiente EP. Habíamos pensado incluso que fuera el leit motiv.

Mirando la portada, comentabais en la hoja promocional que esta vez no guarda relación con las canciones ni con nada. Aún así, existencialismo y ajedrez se llevan muy bien.

Nacho Canut: Esa portada es así porque con Juan Gatti cuando íbamos a hacer la portada del anterior disco nos contó lo del “Satanismo y arte abstracto” que era una exposición de Barcelona y también me recomendó la serie de Gambito de Dama que me gustó mucho, pero no tanto por el ajedrez sino por esa ambientación de los años 50 y 60. Y cómo es ella.

Alaska: Y eso lo hilamos con la serie clásica de Los Vengadores para el look. El tema del tablero de ajedrez en el suelo es algo que usamos mucho como broma privada, porque tiene muchas teorías de la conspiración rollo masónico y todo esto. Y a la hora de hacer el vídeo, Diego Trenas que es el hijo de Tote Trenas venía con otra idea totalmente distinta y nos pareció bueno hacer algo conceptual donde todo esté unido. Y el directo será nuestro directo habitual, con las proyecciones y tal.

Nacho Canut: No es muy conceptual, pero a posteriori puede haber relaciones, porque al fin y al cabo somos nosotros y siempre hacemos lo mismo (risas).

Ponéis juntas dos palabras muy potentes como existencialismo y pop.

Alaska: Sí, es EP, jugar con la E, jugar con la P… Eso también nos define porque creemos que lo más importante es el pop, porque cabe todo y carece de prejuicios. Pero luego tenemos este punto de no ser perfectas, somos oscuras y existencialistas y pop, aunque no somos Jason Donovan (risas).

Nacho Canut: Has ido a dar con uno que es complicadillo… Mejor Kylie.

No sois muy fans de la nostalgia, pero este EP sí que tiene un toque…

Alaska: Sí, la producción puede sonar así, pero también a lo que suena masivamente hoy con lo que decíamos de artistas como The Weeknd. Es normal que alguien como él haga una producción así, pero me choca –para bien– es que una propuesta así llegue a ser el intermedio de la Super Bowl. Que esa música hecha ahora o la de Billie Eilish sea la que más venda o más Grammy reciba me sorprende, pienso que son artistas que me podrían gustar a mí y a cuatro más, pero que con todo lo urbano y lo latino etc, ahora sea eso lo más exitoso.

Nacho Canut: Nostálgicos no somos y hacer algo que ya hemos hecho es algo que nos da mucha pereza.

Alaska: Pero que quede claro, “Satanismo, arte abstacto y Rock and roll” no es un ejercicio de nostalgia porque sea una música que se hacía hace 70 años. Suena así porque forma parte de nuestra educación musical y de lo que nos gusta.

Me interesa el matiz del oficio de la “Fantasmagoría” que tratáis en otro de los temas, la linterna mágica y demás…

Alaska: Nacho ha dicho alguna vez (y matizo que ha sido él), que lo de la fantasmagoría lo estaríamos haciendo nosotros si estuviéramos en el siglo XIX. Yo le digo que no, yo sería la tonta que está ahí sentada creyendo que está haciendo una sesión e espiritismo seria.

Nacho Canut: Carlos (Berlanga) haría fantasmagorías.

Alaska: Totalmente, gastar bromas de ese tipo, que lo estaba haciendo constantemente. Es otro momento histórico que nos fascina, el paso del siglo XIX al XX.

Me imagino que en el Vaticano no vais a dar conciertos.

Nacho Canut: Me encantaría visitar esa biblioteca que tienen cerrada con los cuadros profanos y los cuadros que habrá en esas paredes. Y visitar a Benidicto.

El papa emérito…

Nacho Canut: Sí que está en una casa de verano con su secretario. No soy de esa religión pero me encantaría ver qué tienen ahí.

Y citarte con el Camarlengo…

Nacho Canut: ¡Con el que sea!

Ahora que vuelve a tomar fuerza la teoría de que el tiempo no existe, ¿en qué queda el momentismo absoluto?

Nacho Canut: Toma ahora fuerza pero lo decían los griegos y los romanos.

Sí pero como algo que no se podía cuantificar ni ver…

Nacho Canut: Y momentismo absoluto significa lo mismo que eso, nada. Nada significa nada.

Alaska: A partir de Einstein se supone que esto es así. Cuando entras en la teoría de la relatividad y de que todo es relativo ¿qué puedes decir?

Nacho Canut: La impermanencia absoluta.

Pues esto sería todo, iba a ponerme filosófico hablando del existencialismo y el concepto de libertad, pero seguro que iba terminar llegando a Ayuso…

Nacho Canut: El existencialismo a cada uno le lleva a un sitio, si a ti te lleva a eso háztelo ver (risas).

Escucha ‘Existencialismo Pop’ de Fangoria