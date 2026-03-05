Fangoria nos llevan a la pista de baile con ‘Me voy’

Fangoria ha publicado el single «Me voy», primer adelanto del que será su próximo álbum de estudio, La verdad o la imaginación, que está previsto para finales de abril.

El lanzamiento marca el regreso discográfico con material inédito del dúo formado por Alaska y Nacho Canut desde Canciones para robots románticos (Warner, 2016), aunque en los últimos años el grupo ha mantenido actividad con una trilogía de EPs, discos en directo, a piano o dos trabajos de versiones.

Compuesta por Olvido Gara, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado, «Me voy» se mueve en las coordenadas habituales del electropop del grupo y plantea una letra centrada en la autoafirmación y la ruptura con una relación agotada.

El tema ha sido producido por Juan Sueiro junto al productor neerlandés Matt Pop, conocido por sus trabajos y remezclas para Erasure o Ace of Base, y ya había sido adelantado brevemente durante la actuación del grupo en el Benidorm Fest, donde sonó al final de un medley interpretado en el escenario del certamen.

Escucha ‘Me voy’ de Fangoria

Letra de ‘Me Voy’ de Fangoria

Tú me lo pides por favor

Yo me mantengo en mi opinión

Aunque me dé un poco igual

lo veo todo muy claro

Pierdes el tiempo y la razón

y hasta la buena educación

No te lo tomes a mal

no me he sabido explicar

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más :

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

Y todo fue por dejadez

por evitar reconocer

que no sé cómo acabar

que hasta aquí hemos llegado

Sabes que a veces el querer

es caprichoso y hasta cruel

no te lo tomes a mal

no me he sabido explicar

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más :

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

Y dejémoslo así

Vete a saber

si me vuelvo a arrepentir

Lo que quiero decir

Es que yo ya me he cansado

Y lo siento por ti

Pero tú te lo has buscado

Y no quiero seguir

sin poder decirte algo más :

Se terminó

Tú te quedas yo me voy

Se terminó

Tú te quedas yo aquí estoy