Fangoria nos llevan a la pista de baile con ‘Me voy’
Fangoria ha publicado el single «Me voy», primer adelanto del que será su próximo álbum de estudio, La verdad o la imaginación, que está previsto para finales de abril.
El lanzamiento marca el regreso discográfico con material inédito del dúo formado por Alaska y Nacho Canut desde Canciones para robots románticos (Warner, 2016), aunque en los últimos años el grupo ha mantenido actividad con una trilogía de EPs, discos en directo, a piano o dos trabajos de versiones.
Compuesta por Olvido Gara, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado, «Me voy» se mueve en las coordenadas habituales del electropop del grupo y plantea una letra centrada en la autoafirmación y la ruptura con una relación agotada.
El tema ha sido producido por Juan Sueiro junto al productor neerlandés Matt Pop, conocido por sus trabajos y remezclas para Erasure o Ace of Base, y ya había sido adelantado brevemente durante la actuación del grupo en el Benidorm Fest, donde sonó al final de un medley interpretado en el escenario del certamen.
Escucha ‘Me voy’ de Fangoria
Letra de ‘Me Voy’ de Fangoria
Tú me lo pides por favor
Yo me mantengo en mi opinión
Aunque me dé un poco igual
lo veo todo muy claro
Pierdes el tiempo y la razón
y hasta la buena educación
No te lo tomes a mal
no me he sabido explicar
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más :
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
Y todo fue por dejadez
por evitar reconocer
que no sé cómo acabar
que hasta aquí hemos llegado
Sabes que a veces el querer
es caprichoso y hasta cruel
no te lo tomes a mal
no me he sabido explicar
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más :
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
Y dejémoslo así
Vete a saber
si me vuelvo a arrepentir
Lo que quiero decir
Es que yo ya me he cansado
Y lo siento por ti
Pero tú te lo has buscado
Y no quiero seguir
sin poder decirte algo más :
Se terminó
Tú te quedas yo me voy
Se terminó
Tú te quedas yo aquí estoy