Entrevistamos a Los Prieto Flores por su libro de Madonna

Los Prieto Flores son dos, son pareja, triunfan en las redes pero no se han ido a tributar a Andorra. Su canal de Youtube con más de 45.000 suscriptores se graba desde su covacha y por allí han paseado palmito pinturero Marc Giró, Soy Una Pringada y la gran Amaia Romero. Pero ahora vienen a hablar de lo suyo, de su libraco sobre Madonna que este que os habla se lo ha degustado en un chispirrinín. Son más majos… Así que empezamos el test.

“De este libro esperamos que gente que ama a artistas como Lady Gaga, Miley, Dua Lipa o Katy Perry descubran a esta genia, una especie de ser del renacimiento que lo inventó casi todo”

Soy muy fan de vuestro canal de Youtube, ¿Qué haríais si Madonna se presentase sin avisar? ¿Con qué la agasajaríais?

Lo primero, mil gracias. Antes de nada nos tendríamos que tomar unos cuantos litros de tila para calmarnos. Inmediatamente después improvisaríamos una entrevista para el canal.

¿Por qué habéis decidido hacer un libro sobre Madonna? ¿No es ella la reina del Mainstream?

Nosotros somos muy del infra-underground pero también del mainstream. Mucho. Nuestra idea era hacer un libro de ídolas y repasar las carreras y milagros de gente como Joan Jett, Poison Ivy, Kathleen Hanna, Belinda Carlisle, ESG y por supuesto Madonna. Nuestro editor nos sugirió centrarnos en Madonna y crear una especie de guía iniciática sobre este incomparable personaje y que fuera ilustrado. La ilustradora iba a ser Isa Muguruza que nos encanta. Accedimos y aquí estamos. Ella siempre nos fascinó, ten en cuenta que somos viejos y hemos sido atravesados por Madonna desde pequeños. Ha estado presente en nuestras cassettes, LP´s, iphones y ahora streamings. Además trabajamos muchos años en la industria de la música y ahora tenemos una agencia de publicidad y en ambos sectores Madonna ha sido una genia. Le hemos hecho una oda entusiasta que es lo único que sabemos hacer.

Yo también soy ViejoStar. Por cierto, ¿Con quién os gustaría que hiciera un dueto?

Con Billie Eillish, Dolly Parton o Molly Nilsson nos parecería lo más. Siempre fantaseamos con que su próximo paso va a ser un disco tipo Crooner con duetos mágicos.

Ojalá, ¿Os imagináis Madonna con Tina Turner? Muérome. Otra question; ¿El tópico de Madonna que se reinventa es real o pensáis que todo eso pasa porque es más lista que el hambre?

Es una constante en su carrera y es una de las características que más nos fascinan. Ella es listísima y tienen un ojo y un olfato especial para rodearse de gente talentosa y potenciar su propio talento. Sinceramente creemos que esa capacidad camaleónica es el secreto de su eternidad. Los personajes curiosos como ella nos fascinan.

¿Cómo ordenaríais la discográfica de Madonna? Del 1 al 10 según vuestros gustos.

Somos muy de la primera Madonna porque como te decíamos antes hemos crecido con ella. El primer disco que compró Borja conscientemente fue “True Blue” y Natalia “Like a Prayer” en cassette. Así que Madonna, Like a Virgin, True Blue y Like a Prayer. Ya de mayores nos quedamos con Ray of Light, Music y Confessions on the Dancefloor.

Hay una leyenda urbana en la que se manifiesta que cuando Madonna te come la boca acaba con tu carrera. Mirad a Britney, Cristina Aguilera o cualquier otra. Aun así, ¿Os dejaríais morrear por ella?

Si la teoría que apuntas es cierta claramente no. Estamos en una etapa en la vida en la que no queremos sobresaltos y ni siquiera por Madonna sacrificaríamos eso.

En el rinconcito musical de los Prieto Flores, ¿Falta algo de Madonna? Algún disco que hayáis dicho; “Buf, este nos cuesta tenerlo”.

Nosotros, como se puede respirar en el libro, somos fans. Nos fascina su carrera, su figura, su ambición y su visión de los negocios. Pero no somos fans completistas. Este libro es una introducción a Madonna, un libro para que la gente que igual tiene curiosidad o que quiera conocerla, la conozca. No tiene la ambición de ser la obra definitiva de la artista porque primero no es la idea y segundo no nos saldría hacer un texto denso metiéndonos en el papel de expertos con carnet de “soy el que más sabe de Madonna del mundo”. Nos fascinan todos esos libros que te cuentan la historia de personajes por los que tienes curiosidad y te adentran en su mundo. Hemos leído ese tipo de libros de Bowie, Freddy Mercury, Frida Kalho o Basquiat y nuestra intención con este libro era esa. Dicho esto, nos gustaría tener alguna de las camisetas ochenteras de sus giras europeas con las fechas por detrás. Ese tipo de fetiches nos encantan.

¿Cómo fue trabajar con Isa Muguruza? Las ilustraciones del libro son una pasada…

Una maravilla y muy enriquecedor. Nos encanta ella y nos parece una genialidad lo que ha hecho. Ella es mucho más joven que nosotros y nos ha parecido super interesante trabajar con alguien que es fan de la gente que ha influenciado Madonna. Ha sido un viaje y creemos que sus ilustraciones te teletransportan a un universo de ensueño y que transmiten muy bien las mil caras de Madonna.

¿Qué canción de Madonna es la más pinchada en vuestro equipo?

Entre Frozen, Hung Up, Papa Don´t Preach, Open Your Heart, Like a Prayer, Holiday e Into the Groove creo que nos quedamos con esta última.

¿Y cuál es la que os hace bailar como si no hubiera mañana?

Hung Up tiene una magia especial para el baile.

¿Qué creéis que tiene esta obra que la haga diferente? Venderos modo teletienda.

(Música de Teletienda: Es una amena guía introductoria a un personaje irrepetible que ha influido enormemente en el panorama actual que conocemos. Es una especie de cuento que resume de una manera y prosa casi fanzinera, cercana y entusiasta a una artista única. Está magistralmente ilustrado por una artista muy talentosa llamada Isa Muguruza. .Ideal para descubrir y conocer a Madonna.

¿Cuál época de Maddy os mola más? ¿El espantajo de los melones años 80? ¿Con la cola alta? ¿O Hung Up con calentadores? ¿O cual otra?

Si tuviéramos que elegir una, la de los dos primeros discos: Madonna y Like a Virgin. Por muchos motivos. El primero porque nos encantan todas las leyendas urbanas de su llegada a esa jungla que es Nueva York, como se movía, sus primeros pasos y grupos, sus primeras canciones. Luego porque esos dos discos anticipan la Madonna que conocemos hoy; su olfato al rodearse de talento para potenciar el suyo, sus colaboradores… También por la estética que definió con la francesa Maripol y que tanto marcó a generaciones. Y luego por el contexto, Nueva York a principios de los 80 donde convivían los Beastie Boys, la eclosión del hip hop, Sonic Youth, Television, Ramones, el CBGB, el Danceteria, Warhol, Basquiat, Keith Haring… como amantes del pop es una fantasía.

La Panto y Madonna tienen mucho en común; ambas provienen de vida suburbial, las dos tienen zorrocotrocos como hijos y tratan a la peña como plato de gambas, lo primero que hacen es arrancarles la cabeza. ¿Podría ser la Panto nuestra Madonna? Aunque Maddy ni ha pasado por la trena ni nada parecido.

Jajajaja… no. Nos resistimos a pensar que Madonna es una especie en extinción pero no te podríamos decir un equivalente a ella. En este país ha habido y hay artistazas, desde internacionales como Sara Montiel o Rosalía hasta genias del pop distorsionado como Melenas o las Hinds pasando por Alaska… la lista es infinita.

¿Qué esperáis con este libro?

Pues que gente que ama a artistas como Lady Gaga, Miley, Dua Lipa o Katy Perry descubran a esta genia, una especie de ser del renacimiento que lo inventó casi todo. Y que la gente que tenga curiosidad por su figura tenga un manual visual y entretenido para saber un poco más de una persona muy importante para nosotros y para la música. Esta es nuestra visión, ni más ni menos.