Escucha el nuevo sencillo de Gorila Flo

Gorila Flo es una banda madrileña de pop rock totalmente independiente y autogestionada. El grupo lo forman Inés Vellido, Sergio Ortiz, Rodrigo Gamero, Sara García y Paco Cuenca. Tras empezar haciendo versiones de otros artistas, en marzo de 2022 publicaron su primer LP, Escala Para Otro Vuelo. Desde entonces han presentado algunos sencillos más, y actualmente se encuentran preparando el lanzamiento de su segundo álbum.

El pasado viernes Gorila Flo publicaron un nuevo sencillo, «Kill Manolo». La canción cuenta una estremecedora historia, con un enfoque crudo y feminista, sobre violencia de género en un pueblo de Castilla-La Mancha. El título del tema y también la imagen de la portada encuentran su inspiración en la narrativa y la estética de la película Kill Bill. «Kill Manolo» traslada el imaginario de Tarantino a la España despoblada para gestar un canto de empoderamiento femenino y venganza necesaria que lleva a un desenlace apoteósico.

«Kill Manolo» cuenta con la producción de Carlos Hernández Nombela, referente del indie español y productor de bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas, Viva Suecia o La Habitación Roja. La letra y la música la firman Sergio Ortiz, Manuel Ruiz, Sara García, Marta Sol Cobo, Inés Vellido y Jordi Ivern.

A continuación puedes escuchar «Kill Manolo», el nuevo sencillo de Gorila Flo.