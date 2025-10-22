Estrenamos el nuevo videoclip de Siesta Inuit

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siesta Inuit es el proyecto musical de Nathanael Palacios, toledano que formó parte previamente, a principios de siglo, del grupo La Última Merienda. Tras su separación en 2005 hubo un silencio de diez años antes de que Nathanael publicara su primer álbum como Siesta Inuit. El disco se tituló La Consulta de Freud, fue producido por Alberto Octavio y de él te hablamos en su momento en nuestra sección dedicada a bandas y artistas emergentes.

Tras publicar un segundo disco en 2021, Namasté, el próximo 7 de noviembre verá la luz el nuevo trabajo de Siesta Inuit. Se trata de un mini-LP de siete canciones que combina el pop más preciosista, el rock de guitarras pesadas, el funk, el rock clásico y todo ello con un sonido que remite a los años 60. Su título será El Último Eclipse Solar y, por el momento, solo saldrá en plataformas digitales.

Como primer avance del disco, el pasado 17 de octubre salió como sencillo la canción que le da título. Un tema emotivo que Nathanael dedicó a su madre, fallecida pocos días antes. «El último eclipse solar» trata del sentimiento de pérdida no solo en referencia a la muerte sino de una forma más amplia. A pesar de su temática y de la tristeza de su letra, el sonido de la canción está lejos de resultar melancólico o pesimista.

Mañana jueves Siesta Inuit lanzará el videolyric de «El último eclipse solar». Un vídeo que hoy, un día antes de su publicación oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.