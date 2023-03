Nuevo single de Everything But The Girl, ‘Run A Red Light’

Everything But The Girl regresan el próximo 21 de abril con su primer disco en 24 años, que llega con el título de Fuse a través de Buzzin’ Fly / Virgin. El pasado mes de enero terminó una espera con el lanzamiento del primer sencillo del álbum, «Nothing Left To Lose«, en el que la pareja retomaba su característico sonido sintetizado y elegante de los años 90, en lugar de volver a sus inicios.

A esta le siguió «Caution To The Wind», donde continuaban evolucionando y explorando nuevas direcciones sonoras, mientras se mantienen fieles a su estilo distintivo. Como dejó claro Ben Watt en una reciente entrevista co NME: «Nunca hemos sido una banda particularmente nostálgica, siempre hemos sido conocidos por hacer un disco diferente cada vez. A veces eso ha significado ir en contra de la corriente principal, pero solo tratamos de mantenernos interesados y mantener las cosas contemporáneas».

Ahora llega una nueva pieza, «Run a Red Light» sobre la que el propio Watt confiesa: “Conocí a muchos personajes durante mis años en los clubes y escribí esta canción sobre el tipo al final de la noche, que sueña que su gran momento está a la vuelta de la esquina. Toda la bravuconería y las buenas intenciones enmascaran la vulnerabilidad”.

Escucha ‘Run A Red Light’ de Everything But The Girl