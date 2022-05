Fallece otro de los hijos de Nick Cave, Jethro Lazenby

Nick Cave acaba de confirmar el fallecimiento de otro de sus hijos, Jethro Lazenby, a la edad de 31 años: “Con mucha tristeza, puedo confirmar que mi hijo, Jethro, falleció. Estaríamos agradecidos por la privacidad de la familia en este momento” según recoge NME.

Nacido en 1991, Jethro era hijo de Cave y la modelo Beau Lazenby. Jethro vivía con su madre en Melbourne, Australia, y no conoció a su padre hasta los ocho años. De adulto, trabajó como modelo, fotógrafo y actor en títulos como Corroboree de 2007 y My Little Princess de 2011. De momento no ha trascendido la causa de la muerte, pero NME enumera toda una serie de sucesos y conflictos agravados por sus problemas de salud mental -padecía esquizofreni- y consumo de sustancias que le habían llevado a prisión por agredir a su madre y años atrás a su novia, por lo que también fue encarcelado.

La muerte de Lazenby se suma a la de Arthur, otro de los hijos menores de Nick Cave, que perdía la vida en 2015 a los 15 años tras precipitarse accidentalmente por un acantilado de Brighton. El fallecimiento fue una catarsis brutal para su padre, quien narró los acontecimientos y su posterior búsqueda de la luz en sus recientes álbumes Skeleton Tree (2016) y Ghosteen (2019), además del notable documental One More Time With Feeling, dirigido por Andrew Dominik.

Descanse en paz.