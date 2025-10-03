Foo Fighters comparten un disco en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Foo Fighters ha lanzado un nuevo álbum en vivo que recoge algunas canciones de su reciente gira de conciertos íntimos en clubes de San Luis Obispo, Santa Ana, Washington D.C. y New Haven.

El disco de seis canciones, titulado Are Playing Where??? Vol. I, ha llegado hoy en exclusiva a Bandcamp. Según un comunicado de prensa, presume de «temas en vivo absolutamente espectaculares, grabados frente a docenas, posiblemente cientos, de afortunados fans en los recientes conciertos sorpresa de la banda en clubes».

La lista de canciones de «Vol. I» incluye «Alone + Easy Target», «Exhausted», «Wattershed» y «Weenie Beenie», todas ellas incluidas en el álbum debut homónimo de los Foo Fighters (1995), junto con una versión en vivo de un tema extra de esa época, «Winnebago». También hay una versión de «White Limo» de 2011, del séptimo álbum del grupo, Wasting Ligh».

Los fans pueden escuchar el álbum gratis en Bandcamp o comprar una copia digital pagando lo que quieran. «Lo recaudado con este EP se destinará a organizaciones benéficas locales en esas ciudades», escribió Foo Fighters en la descripción.

«Espero que escuchen más música mientras estén aquí. ¡¡¡Viva el rock!!!»

Escucha ‘Are Playing Where??? Vol. I’ de Foo Fighters