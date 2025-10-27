‘Asking for a Friend’ es lo nuevo de Foo Fighters

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Foo Fighters comparten una nueva canción, después de que el pasado mes de julio publicaran esa «Today’s Song», que rebosa optimismo desde su introducción melódica hasta sus crescendos.

Ahora llega «Asking for a Friend», que fue anunciada por la banda a través de sus redes sociales con una emotiva presentación a cargo de Dave Ghrol.

«Desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace cinco semanas, nos habéis recordado por qué amamos y estamos dedicados para siempre a hacer esto de los Foo Fighters. Desde reunirse como una banda y mirar una lista de 30 años de canciones para cepillarse, a reinventar versiones con la increíble bendición del único e inigualable Ilan Rubin detrás de la batería, a reconectar con nuestros increíbles fans y explotarlos con todo lo que tenemos (no importa el tamaño del lugar) porque no estaríamos aquí sin ellos, tenemos el núcleo más sólido. Y el sol finalmente está saliendo sobre el horizonte.

¿Qué mejor manera de compartir la vista que con amigos cercanos?

En 1992 vi por primera vez al legendario Kyuss actuar en el Off Ramp en Seattle y conocí al Sr. Josh Homme. La banda era amiga de un amigo, y pronto su álbum Blues for the Red Sun se convirtió en la banda sonora de ese verano. 33 años después y con muchos kilómetros detrás de nosotros, he compartido algunos de los momentos musicales más gratificantes de mi vida con mi querido amigo, Josh. Un vínculo de por vida que va mucho más allá del sonido que hemos hecho juntos. Así es con gran felicidad poder compartir este próximo capítulo junto a sus todopoderosas Queens Of The Stone Age.

Ponte a cubierto.

Pero nada de esto estaría completo sin nueva música para compartir de Pat, Nate, Chris, Rami, Ilan y yo. ‘Asking for a Friend’ es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte aparezca. Buscando «pruebas» cuando cuelgas de un deseo hasta que el sol brille de nuevo.

Una de las muchas canciones que vienen…

Dave»

Junto a esta nueva canción llega el anuncio de una nueva gira por EEUU con la compañía de los de Josh Homme con la incorporación de de un nuevo batería, Ilan Rubin, ex miembro de Nine Inch Nails. Curiosamente el último dueño de las baquetas Josh Freese, se ha reincorporado a Nine Inch Nails. Curioso intercambio.

Escucha ‘Asking for a Friend’ de Foo Fighters